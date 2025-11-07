 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец» нашелся в Канаде

После падения Австро-Венгерской империи распространились слухи о том, что бриллиант «Флорентиец» весом 137 карат пропал. На самом деле императорская семья вывезла камень и другие драгоценности в Швейцарию, а оттуда — в Канаду

Принадлежавший династии Габсбургов бриллиант «Флорентиец», который считался утерянным после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году, десятки лет хранился в банковском сейфе в Канаде, сообщают The New York Times и Der Spiegel со ссылкой на потомков Габсбургов.

Камень желтого цвета размером с грецкий орех и весом 137 карат и другие фамильные драгоценности, в том числе бриллиантовая корона императрицы Елизаветы Баварской, были тайно вывезены из сокровищницы в венском Хофбурге, когда император Карл I был вынужден уехать из Вены в Швейцарию. Через три года о судьбе бриллианта распространилось множество слухов: некоторые утверждали, что камень украли, другие — что его распилили на кусочки и перепродали. The Washington Post в 1921 году написала о его пропаже.

На самом деле, рассказал бизнесмен Карл фон Габсбург-Лотринген, внук Карла I, драгоценности позже были вывезены в Канаду, куда в разгар Второй мировой войны пришлось бежать императорской семье. «Бриллиант «Флорентиец» находится в банковской ячейке в Канаде вместе с другими семейными драгоценностями», — сказал он журналистам, уточнив, что хранилище расположено в провинции Квебек.

Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
Фото:Abdul Saboor / Reuters

Драгоценности несколько десятилетий назад туда поместила Цита Бурбон-Пармская, вдова Карла I. Местонахождение бриллианта она раскрыла только своим сыновьям — Роберту и Родольфу, и попросила держать его в тайне в течение 100 лет. Братья перед своей смертью передали эту информацию детям. Сама Цита вернулась в Европу в 1950-х и умерла в Швейцарии в 1989 году в возрасте 96 лет.

«Строго говоря, драгоценности никуда не пропадали. Просто мало кто знал, где они», — отметил Карл фон Габсбург-Лотринген.

Потомки императорской семьи заявили, что хотят выставить бриллиант в одном из музеев Канады в ближайшие несколько лет и не планируют его продавать. Назвать предполагаемую стоимость камня они отказались.

После выхода статьи NYT вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер опубликовал заявление, в котором объявил о проведении «немедленной проверки», чтобы определить, принадлежат ли драгоценности государству. «Если выяснится, что бриллиант «Флорентиец» является собственностью Австрийской Республики, я инициирую процесс его возвращения», — пообещал он.

Британский историк Ричард Бассет, автор двух книг о Габсбургах, при этом указывал, что ювелирные изделия являются частной собственностью, а действующие в Австрии законы и нормативные акты «не имеют никакого отношения» к вопросу о драгоценностях. «На момент принятия этих законов они находились за пределами Австрии», — писал он.

