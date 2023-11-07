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В ГИБДД Москвы призвали срочно запретить детям ездить на электросамокатах

ГИБДД Москвы призвала скорее запретить ездить на электросамокатах детям
В России произошло 805 ДТП со средствами индивидуальной мобильности, из них 271 — с участием несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД по Москве и призвали поскорее запретить использование электросамокатов лицам, не достигшим 18 лет
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В России необходимо как можно скорее запретить детям до 18 лет езду на электросамокатах, заявил замглавы управления ГИБДД по Москве Евгений Логиновский.

«Исключить возможность использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста», — предложил он на круглом столе Мосгордумы (цитата по «РИА Новости»).

Логиновский сообщил, что с начала 2023 года в России случилось 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них в 271 попали люди, не достигшие 18 лет. А большая часть аварий на электросамокатах среди несовершеннолетних (213) произошла с детьми до 16.

В конце октября «Коммерсантъ» написал, что власти России планируют ужесточить регулирование езды на СИМ, в частности на электросамокатах. План состоит из 27 пунктов и рассчитан до 2025 года. До конца года Минтранс должен подготовить поправки к КоАП, которые ужесточат ответственность для пользователей СИМ. В следующем году Минтранс, МВД и Минцифры подготовят поправки к ПДД.



По данным газеты, среди возможных мер будет обязанность передвигающихся с помощью СИМ останавливаться по требованию ГИБДД и проходить проверку на алкоголь. Также будут разработаны механизмы контроля движения СИМ.

Обсуждение, как в российском законодательстве должна быть прописана эксплуатация СИМ, ведется давно. Члены комитета по транспорту Госдумы при участии лидера фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова предлагали дополнить КоАП и УК нормами об ответственности владельцев СИМ при совершении ДТП. Уголовную ответственность предлагается ввести, если в аварии был причинен тяжкий вред здоровью.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас признал, что без серьезного ужесточения ответственности здесь не обойтись.

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3 ноября член комиссии Общественной палаты по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил идею ввести новые правила ПДД из-за появления новых видов транспорта: электросамокатов, беспилотных такси, роботов-доставщиков. В ответ Путин пообещал ему организовать встречу с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Встреча состоялась в тот же день.

Колокольцев отметил, что любые изменения в ПДД должны быть хорошо продуманными. И выразил сожаление, что россияне иногда не успевают вовремя подстроиться под те изменения, которые уже существуют. Колокольцев пообещал, что к концу 2029 года предложенные поправки приживутся и правила будут полностью сформулированы.

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электросамокат правила Дети ГИБДД запрет
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