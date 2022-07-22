Россияне посчитали приоритетными госрасходы на образование и медицину

Более половины опрошенных считают, что главными статьями расходов в российском бюджете должны быть образование и медицина. Приоритет оборонным расходам и финансированию правоохранительной деятельности отдали менее четверти

Среди государственных расходов на первом месте должны стоять траты на образование и здравоохранение, считает большинство участников опроса, который провела компания SuperJob (результаты есть у РБК).

За то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных (допускались множественные ответы). Около трети участников посчитали, что в приоритете должны быть поддержка национальной экономики (32%) и расходы на социальную политику (30%).

Четверть респондентов уверена, что в первую очередь в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 22% опрошенных приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону.

Около 15% считают, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды, 5% на первое место поставили культуру, кинематографию и СМИ.

Молодежь до 24 лет чаще среди главных приоритетов называет образование, экологию и культуру. Респонденты старше 45-ти лет больше уверены, что в господдержке в первую очередь нуждаются экономика, социальная политика, правоохранительная деятельность и оборонная сфера.

Опрос проходил 4—6 июля 2022 года в 363 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

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Повышение расходов на образование и здравоохранение считали приоритетными и россияне, участвовавшие в исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованном в феврале 2021 года. Тогда 65% респондентов указали, что государство должно увеличить траты на развитие больниц, а также повышение зарплат медперсонала. В 2018 году, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование, людей, которые отдавали приоритет увеличению расходов в этой сфере, было 52%.

О необходимости больших государственных трат на образование тогда заявили 54% опрошенных, их доля значительно увеличилась с 2018 года, когда этот пункт выбрали 43% респондентов. За повышение госрасходов на пенсию высказались в 2021 году 45% участников исследования.