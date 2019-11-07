Общество , 07 ноя, 17:47
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Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Полотна были незаконно вывезены из Института русского реалистического искусства
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
Речь идет о картинах, которые в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы, наложенного по заявлению ПСБ, были вывезены из Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Их оценочная стоимость превышает «сотни миллионов рублей».
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