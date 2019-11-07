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Минстрой предложил ремонтировать изношенные дома за счет граждан
Речь идет о домах с изношенностью более 70%, но которые пока не признаны аварийными. Ведомство предлагает за счет граждан поддерживать безопасное состояние таких домах, то тех пор пока их не признают аварийными

Дома со степенью изношенности более 70%, но которые пока не признаны аварийными предлагается ремонтировать за счет граждан. С такой инициативой выступает Минстрой, сообщает в четверг газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По задумке Минстроя такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. Финансировать их предлагается за счет средств граждан либо по решению местных властей софинансировать их из регионального или муниципального бюджетов.

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В рамках таких программ предлагается проводить только необходимые работы, которые будут заключаться в том, чтобы поддерживать безопасное для жильцов состояние таких домов, пока они не будут признаны аварийными.

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Издание отмечает, что  разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются на разных площадках.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минстрой, ветхое жилье
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