Минстрой предложил внести в Жилищный кодекс понятие ветхого жилья

Минстрой подготовил поправки в Жилищный кодекс, которые вводят понятие ветхого жилья. Документ внесен в правительство, сообщил «РИА Новости» замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Изменения в Жилищный кодекс, которые мы предлагаем, позволят регионам формировать для таких домов отдельную подпрограмму в составе региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по ним будет утверждаться краткосрочный план необходимых работ», — сказал он.

Егоров подчеркнул, что таким образом появится возможность ремонтировать только те конструкции, которым это требуется, а не все основные конструктивы дома. Это позволит снизить стоимость работ, поэтому взносы на капремонт не вырастут. Он заметил, что ветхие дома останутся в региональной программе капитального ремонта.

Егоров заметил, что после принятия поправок реестр ветхих зданий будет создаваться постепенно по результатам технических обследований домов.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья. Он отметил, что в следующие шесть лет предстоит расселить 530 тыс. человек с 9,5 млн кв. м жилья. В настоящее время в законодательстве не определено понятие ветхого жилья. Так расселению и сносу подлежат только дома, ​признанные аварийными.