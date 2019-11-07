США обвинили двух экс-сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

США обвинили двух экс-сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Минюст США.

Один из них — Ахмад Абуаммо — уже арестован. Второй — Али Альзабара — предположительно находится на территории Саудовской Аравии. Обоим вменяют незаконные действия в качестве агентов Саудовской Аравии и попытке получить личную информацию о пользователях соцсети, публиковавших посты с критикой королевской семьи.

«Эту информацию [личного характера] можно было использовать для идентификации и определения местоположения пользователей Twitter, опубликовавших эти посты», — пояснили в Минюсте.

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