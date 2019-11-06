В Сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений об угоне

В Сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений об угоне

В Сети появилось видео из аэропорта Схипхол в Амсетрдаме, где полицейские расследуют подозрительную ситуацию на борту самолета авиакомпании AirEuropa. Оно опубликовано в аккаунте News flash в Twitter.

На кадрах вдалеке видны огни и работающая сирена.

Ранее о расследовании в аэропорту Амстердама сообщила голландская военная полиция. Издание Telegraaf со ссылкой на источники писало, что речь идет об «угоне» самолета авиакомпании AirEuropa, который должен был выполнить рейс из Амстердама в Мадрид.

Однако позднее голландская полиция сообщила, что пассажиры и экипаж самолета находятся в безопасности. Авиакомпания объяснила сообщения об угоне «ложной тревогой».