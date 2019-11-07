Тихон Дзядко объявил о переходе на должность главреда телеканала «Дождь»

Он сменит на этом посту Александру Перепелову, об уходе которой стало известно накануне. В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила о реорганизации системы создания контента «Дождя»

Тихон Дзядко (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко. Об этом сообщается на сайте телеканала.

На своей странице в Facebook Дзядко написал, что закончит работу на телеканале RTVI 13 декабря. «Я перехожу на телеканал «Дождь» на должность главного редактора. Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой. <...> Я надеюсь, что нам удастся сделать «Дождь» еще интереснее, разнообразнее и актуальнее. И надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать», — сообщил он.

О том, что на телеканале «Дождь» сменится главный редактор, стало известно накануне. На сайте телеканала появилось сообщение о том, что нынешний главред Александра Перепелова покинет его 31 декабря. При этом указывалось, что Перепелова может продолжить сотрудничество с телеканалом в другом качестве. Перепелова главным редактором канала являлась с августа 2017 года. Тогда она сменила на этой должности Романа Баданина. До Баданина главным редактором телеканала в 2010–2015 годах был Михаил Зыгарь.

В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщала РБК об изменениях в работе. В частности, ответственность за редакционную политику должна была лечь на продюсерский комитет. Создание телепрограмм для телеканала собирались отдать в руки продюсерских центров. При этом часть функций главного редактора собирались передать этим центрам, сообщали РБК источники на телеканале. Целью изменений заявлялось повышение качества контента, наращивание аудитории и выход на безубыточность.