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Тихон Дзядко объявил о переходе на должность главреда телеканала «Дождь»
Он сменит на этом посту Александру Перепелову, об уходе которой стало известно накануне. В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила о реорганизации системы создания контента «Дождя»
Тихон Дзядко (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко. Об этом сообщается на сайте телеканала.

На своей странице в Facebook Дзядко написал, что закончит работу на телеканале RTVI 13 декабря. «Я перехожу на телеканал «Дождь» на должность главного редактора. Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой. <...> Я надеюсь, что нам удастся сделать «Дождь» еще интереснее, разнообразнее и актуальнее. И надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать», — сообщил он.

О том, что на телеканале «Дождь» сменится главный редактор, стало известно накануне. На сайте телеканала появилось сообщение о том, что нынешний главред Александра Перепелова покинет его 31 декабря. При этом указывалось, что Перепелова может продолжить сотрудничество с телеканалом в другом качестве. Перепелова главным редактором канала являлась с августа 2017 года. Тогда она сменила на этой должности Романа Баданина. До Баданина главным редактором телеканала в 2010–2015 годах был Михаил Зыгарь.

В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщала РБК об изменениях в работе. В частности, ответственность за редакционную политику должна была лечь на продюсерский комитет. Создание телепрограмм для телеканала собирались отдать в руки продюсерских центров. При этом часть функций главного редактора собирались передать этим центрам, сообщали РБК источники на телеканале. Целью изменений заявлялось повышение качества контента, наращивание аудитории и выход на безубыточность.

Технологии и медиа
Синдеева объявила о реорганизации телеканала «Дождь»

Тихон Дзядко в 2005–2013 годах работал ведущим и корреспондентом на радиостанции «Эхо Москвы», с 2010 года был соведущим программы «Дзядко 3» на «Дожде», позже — Hard Day’s Night. В 2015 году Дзядко покинул «Дождь», работал на украинском телеканале «Интер», а с января прошлого года был заместителем главреда на телеканале RTVI.

Телеканал «Дождь» в 2010 году запустила Наталья Синдеева вместе с Верой Кричевской. По данным ЕГРЮЛ, Синдеевой принадлежит 95% компании, Кричевской — остальные 5%. В 2014 году «Дождь» опубликовал на сайте опрос о блокадном Ленинграде, из-за чего телеканал оказался в центре скандала и большинство спутниковых и кабельных операторов прекратили его трансляцию. Тогда «Дождь» стал работать по платной подписке, эту модель канал использует до сих пор.

В сентябре 2019 года «Дождь» занял седьмое место по цитируемости среди телеканалов, посчитала «Медиалогия», его индекс составил 265,7, первое место в рейтинге занял РЕН ТВ с индексом 1123,4. Выручка ООО «Телеканал «Дождь» в 2018 году снизилась на 1,9% относительно 2017 года и составила 398,5 млн руб., чистый убыток составил 40,9 млн руб., следует из данных СПАРК.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: «Дождь», главный редактор, СМИ, телеканал
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