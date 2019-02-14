Синдеева объявила о реорганизации телеканала «Дождь»

Телеканал «Дождь» меняет организационную структуру: редакционную политику будет определять продюсерский комитет. Источники РБК говорят, что Наталья Синдеева может покинуть пост гендиректора, сосредоточившись на работе с контентом

Наталья Синдеева (Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости)

Производством программ телеканала «Дождь» займутся продюсерские центры, а редакционную политику вещателя теперь будет определять продюсерский комитет. Об изменениях организационной структуры «Дождя» сообщила РБК гендиректор канала Наталья Синдеева. Она не уточнила, кто войдет в состав этого комитета.

Запущенные изменения — это идея Синдеевой, рассказали РБК четыре сотрудника телеканала. Цель — повысить качество контента, нарастить аудиторию вещателя и выйти на безубыточность. При этом Синдеева намерена сосредоточиться на производстве контента и поэтому может покинуть пост гендиректора канала, утверждают два источника РБК.

Позже Синдеева в беседе с РБК уточнила, что пост гендиректора она все же не оставит, но контентом канала будет заниматься. «Как и раньше», — добавила она.

Главный редактор канала Александра Перепелова сохранит за собой эту должность, но часть ее нынешних функций перейдет руководителям продюсерских центров, рассказали РБК три источника на телеканале.​ Перепелова возглавила «Дождь» в августе 2017 года — ее предшественник Роман Баданин​ объявил, что уезжает учиться в Стэнфордский университет.

В 2017 году выручка ООО «Телеканал «Дождь» по РСБУ составила 406 млн руб., убыток от продаж — 10 млн руб., чистый убыток — 19,5 млн руб., следует из данных базы СПАРК. Данных за 2018 год еще нет. Учредителями общества являются, по информации ЕГРЮЛ, Наталья Синдеева (95%) и Вера Кричевская (5%).