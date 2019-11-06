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У «Дождя» сменится главный редактор
Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря. В августе 2017 года она сменила на этом посту журналиста Романа Баданина
Александра Перепелова (Фото: aperepelova / Facebook)

Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года. Об этом сообщается на сайте канала.

По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничать с «Дождем» в другом качестве. Имя нового главного редактора будет названо позже. Перепелова и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева на запросы РБК на момент публикации материала не ответили.

Перепелова начала работать на посту креативного продюсера утреннего эфира «Дождя» в апреле 2011 года. Главным редактором канала она стала в августе 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина, который уехал учиться в Стэнфордский университет.

В феврале Синдеева сообщила об изменениях организационной структуры телеканала. В частности, редакционную политику медиа теперь будет определять специально созданный продюсерский комитет. По данным источников РБК на канале, согласно новой концепции часть функций главреда будет исполняться именно руководителями продюсерских центров.

Телеканал «Дождь» в 2010 году запустила Наталья Синдеева вместе с мужем Александром Винокуровым. В 2014 году «Дождь» опубликовал на сайте опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни жизней», из-за чего телеканал оказался в центре скандала и большинство спутниковых и кабельных операторов прекратили его трансляцию. Тогда «Дождь» стал работать по платной подписке, эту модель канал использует до сих пор.

В сентябре 2019 года «Дождь» занял седьмое место по цитируемости среди телеканалов, посчитала «Медиалогия», его индекс составил 265,7, первое место в рейтинге занял РЕН ТВ с индексом 1123,4. Выручка ООО «Телеканал Дождь» в 2018 году снизилась на 1,9% относительно 2017 года и составила 398,5 млн руб., чистый убыток составил 40, 9 млн руб.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: «Дождь», главный редактор, Наталья Синдеева
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