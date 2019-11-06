У «Дождя» сменится главный редактор

Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря. В августе 2017 года она сменила на этом посту журналиста Романа Баданина

Александра Перепелова (Фото: aperepelova / Facebook)

Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года. Об этом сообщается на сайте канала.

По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничать с «Дождем» в другом качестве. Имя нового главного редактора будет названо позже. Перепелова и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева на запросы РБК на момент публикации материала не ответили.

Перепелова начала работать на посту креативного продюсера утреннего эфира «Дождя» в апреле 2011 года. Главным редактором канала она стала в августе 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина, который уехал учиться в Стэнфордский университет.

В феврале Синдеева сообщила об изменениях организационной структуры телеканала. В частности, редакционную политику медиа теперь будет определять специально созданный продюсерский комитет. По данным источников РБК на канале, согласно новой концепции часть функций главреда будет исполняться именно руководителями продюсерских центров.

Телеканал «Дождь» в 2010 году запустила Наталья Синдеева вместе с мужем Александром Винокуровым. В 2014 году «Дождь» опубликовал на сайте опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни жизней», из-за чего телеканал оказался в центре скандала и большинство спутниковых и кабельных операторов прекратили его трансляцию. Тогда «Дождь» стал работать по платной подписке, эту модель канал использует до сих пор.