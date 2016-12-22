«Роскосмос» предложил давать космонавтам классы по результатам полетов

Согласно идее «Роскосмоса», в законодательстве нужно определить порядок присвоения космонавтам классов в зависимости «от количества и результатов» выполненных полетов. Сейчас такая классификация есть только у военных летчиков

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Госкорпорация «Роскосмос» разработала проект ведомственного акта, согласно которому российским космонавтам в зависимости от количества полетов и их результатов будут присуждаться различные классы. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент документ проходит общественные обсуждения.

Предполагается, что классов будет три, их будут присваивать космонавтам, работающим в отряде Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Согласно проекту классы смогут получить космонавты-испытатели и космонавты-исследователи, а также их инструкторы — в зависимости «от количества и результатов выполнения» полетов. Так, «космонавтом третьего класса» можно будет стать за выполнение одного пилотируемого космического полета, второй класс может быть присвоен за два полета, первый — за три и более полетов.

При этом в «Роскосмосе» полагают, что в «исключительных случаях» класс может быть присвоен без соблюдения этой последовательности — «в зависимости от сложности полета, его продолжительности, а также результатов проведенных космонавтом в условиях <...> испытаний космической техники или научно-прикладных исследований и экспериментов».

Какие преимущества получат получат космонавты конкретных классов, в документе не указывается.

Решение о присвоении званий должна принимать отдельная комиссия под председательством гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В комиссию должны войти работники «Роскосмоса», космонавты, которым будет присвоен «первый класс», а также представители федеральных органов исполнительной власти.

В настоящий момент классификация по классам в России существует только для военных летчиков. Звание летчик-космонавт первого класса было присвоено лишь однажды — советскому космонавту Владимиру Джанибекову, который пять раз подряд побывал в космосе в качестве командира корабля.