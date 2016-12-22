Рогозин анонсировал сокращение персонала в «Роскосмосе»

Глава «Роскосмоса» заявил о планах сократить в ближайшее время 15% непроизводственного персонала. По его мнению, это позволит госкорпорации эффективней работать

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Для сокращения издержек в «Роскосмосе» Рогозин поручил сократить непроизводственный персонал на 15%. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что происходить это будет, например, благодаря уменьшению количества департаментов.

«Потом это еще отказ от всяких непрофильных активов себе для удовольствия, всяких охотхозяйств и прочего», — объяснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» указал, что в накладные расходы идет содержание собственных детских садов, пансионатов, пионерских лагерей, поликлиник. «Это все надо пересматривать», — заявил он.

Рассуждая на тему дальнейших изменений, Рогозин заявил о планах ввести в качестве руководителей советов директоров предприятий соответствующих заместителей гендиректора «Роскосмоса» или исполнительных директоров, курирующих эти направления. «Чтобы они отвечали головой за эффективность работы предприятий», — заявил он.

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Также Рогозин заявил о необходимости разработать шкалу зависимости заработной платы руководителя от зарплаты рабочего. «Сейчас разница в зарплате руководителя и сотрудника может составлять десятки раз. Это неправильно», — сказал глава «Роскосмоса».

Накануне вице-премьер по ОПК Юрий Борисов заявил о том, что в «Роскосмосе» нужно сокращать непроизводственные расходы. При этом он объяснил, что сокращать надо начальников, которых «расплодилось очень много».

В ответ на это в пресс-службе «Роскосмоса» заявили РБК, что вопрос повышения эффективности предприятий «Роскосмоса» является одним из приоритетов работы новой команды госкорпорации. В рамках госкорпорации будут созданы холдинг ракетного двигателестроения и интегрированная компания в области космического приборостроения.

Это позволит проводить в отрасли единую техническую политику, сократить административный персонал, избегать параллелей в деятельности предприятий и оптимизировать производственный потенциал, поясняли РБК в пресс-службе.