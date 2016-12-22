Коммунальщики задумались о привлечении коллекторов к выбиванию долгов ЖКХ

О такой возможности, в частности, заявили в «Мосэнерго» и «Росводоканале». Последний признался, что уже частично работает с профессиональными коллекторами. Сами коллекторы сетуют, что им передается не более 5% всех долгов ЖКХ

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Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в ГК «Росводоканал» и «Мосэнерго».

В частности, как отмечает издание «Росводоканал» в настоящее время на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам. В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, заявил в беседе с изданием коммерческий директор компании Сергей Прокофьев. Он уточнил, что речь идет о коллекторских агентствах, входящих в реестр ФССП.

В «Мосэнерго» газете также заявили, что рассматривают возможность сотрудничества с коллекторским агентствами. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — приводит издание комментарий пресс-службы компании.

Издание также отмечает, что коллекторские агентства проявляют серьезный интерес к взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Так, СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) сетует, что поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения, в то время как эффективность их собственного взыскания не очень высокая. Цифры были озвучены на круглом столе по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ.

«На досудебной стадии она [эффективность взыскания] находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — приводит издание слова руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева.

В итоге НАПКА собирается разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых долгов, добавляет газета.

​Со ссылкой на данные Минстроя издание уточняет, что на сентябрь 2018 года суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 млрд руб.