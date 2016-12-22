Коммунальщики задумались о привлечении коллекторов к выбиванию долгов ЖКХ

Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в ГК «Росводоканал» и «Мосэнерго».
В частности, как отмечает издание «Росводоканал» в настоящее время на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам. В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, заявил в беседе с изданием коммерческий директор компании Сергей Прокофьев. Он уточнил, что речь идет о коллекторских агентствах, входящих в реестр ФССП.
В «Мосэнерго» газете также заявили, что рассматривают возможность сотрудничества с коллекторским агентствами. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — приводит издание комментарий пресс-службы компании.
Издание также отмечает, что коллекторские агентства проявляют серьезный интерес к взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Так, СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) сетует, что поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения, в то время как эффективность их собственного взыскания не очень высокая. Цифры были озвучены на круглом столе по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ.
«На досудебной стадии она [эффективность взыскания] находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — приводит издание слова руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева.
В итоге НАПКА собирается разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых долгов, добавляет газета.
Со ссылкой на данные Минстроя издание уточняет, что на сентябрь 2018 года суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 млрд руб.