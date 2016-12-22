Госдума разрешила не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать факт отсутствия задолженности при назначении субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ вносит изменения в Жилищный кодекс России. Согласно закону, теперь уполномоченный орган будет использовать для получения сведений банк данных. При этом он не сможет требовать от граждан документы. Закон также предполагает, что органы исполнительной власти или уполномоченные учреждения должны самостоятельно запрашивать сведения, получение которых необходимо для предоставления субсидий, в рамках межведомственного взаимодействия.

В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, исключающее из правил предоставления субсидий на оплату ЖКХ норму о требовании у граждан справки о составе семьи. Теперь при подаче заявления о предоставлении субсидий граждане могут самостоятельно декларировать состав своей семьи, а уполномоченные органы — выборочно проверять достоверность предоставленных сведений.