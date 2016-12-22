Сбербанк подсчитал ежемесячные траты россиян на услуги ЖКХ

Эксперты Сбербанка, основываясь на собственной информации и данных Росстата, подсчитали ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на услуги ЖКХ. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«За девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5,038 тыс. руб.», — отметили в Сбербанке.

По данным экспертов, в среднем на коммунальные услуги уходит 11,4% бюджета семьи. При этом данный показатель отличается в зависимости от региона. Так, больше всего за ЖКХ платят жители Республики Тыва (24,5%) и Камчатского края (16,3%), меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6%). Жители Москвы выделяют на оплату ЖКХ 13,9% бюджета, а в Санкт-Петербурге — 10,7%.

Большинство платежей (80%) проводятся в безналичной форме. Отмечается, что безналичная оплата популярна среди жителей младше 50 лет, тогда как люди старшего возраста чаще молодежи используют услугу «Автоплатеж».