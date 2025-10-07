 Перейти к основному контенту
Общество
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

У всех поучаствовавших в исследовании высокопоставленных чиновников ЕС нашли «вечные» химикаты, причем у половины их содержание в крови превышает порог возможного вреда для здоровья. ПФАС содержатся во многих повседневных товарах
Фото: David Silverman / Getty Images
В крови высокопоставленных чиновников ЕС из 19 стран, включая еврокомиссара по окружающей среде Джессику Розуолл и директора по транспорту, энергетике, окружающей среде и образованию в генеральном секретариате Евросовета Петера Яворчика, обнаружили так называемые «вечные» химикаты, сообщает некоммерческая организация ChemSec, проводившая исследование.

Речь идет о пер- и полифторалкильных соединениях (PFAS, или ПФАС). Это химические вещества, вред которых для здоровья доказан. Их называют «вечными» химикатами, поскольку не существует эффективного и естественного способа их разрушения после попадания в окружающую среду.

ПФАС увеличивают риск развития онкологических заболеваний, язвенного колита, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, а также гипертонии.

Эти вещества содержатся в антипригарном покрытии посуды, пищевой упаковке, непромокаемой одежде и множестве товаров для дома, включая туалетную бумагу. Также PFAS могут находится в воде в регионах, подверженных загрязнению этими веществами.

Исследование проводилось во время неофициального заседания Евросовета в июле. Это была одна из первых инициатив датского правительства во время его председательства в Европейском совете. В ней согласились принять участие 24 европейских чиновника. В итоге у всех участников нашли «вечные» химикаты, у половины их содержание в крови превышает порог, при котором считается возможным воздействие на здоровье.

В пресс-релизе отмечается, что шесть из 13 обнаруженных химических соединений уже ограничиваются в Евросоюзе. На этом фоне у одного из участников исследования, который сдавал анализ крови до этого, обнаружили снижение уровня содержания PFAS. В ChemSec считают, что это доказывает эффективность ограничений, и призывают к принятию дальнейших «строгих» регулирующих законов.

По оценкам компании, затраты на очистку в масштабах всего ЕС составят до €2 трлн в течение следующих двух десятилетий без учета ежегодных расходов на здравоохранение в размере €52–84 млрд.

ChemSec утверждает, что в настоящее время PFAS можно обнаружить в крови 99% населения Земли.

Читайте РБК в Telegram.

