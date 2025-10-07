WP узнала, как американские ветераны наживаются на программах помощи США

Миллионы заявлений на получение инвалидности связаны с незначительными болезнями: выпадение волос, зуд в паху и грибок ногтей на ногах. В 2025 году налогоплательщики потратят около $193 млрд на компенсации ветеранам-инвалидам

Американские ветераны пользуются непродуманной системой выплат по программам помощи ветеранам в США, чтобы получать пособия за незначительные заболевания, сообщает The Washington Post (WP).

Согласно расследованию, которое провела газета, ветераны боевых действий подают сомнительные заявления об инвалидности, в числе которых и случаи мошенничества, которые обходятся в миллионы долларов.

По данным издания, в 2025 году, налогоплательщики потратят около $193 млрд на то, чтобы министерство по делам ветеранов выплатило компенсацию примерно 6,9 млн ветеранов-инвалидов из-за нарушения их трудоспособности. Представители министерства утверждают, что большинство заявлений об инвалидности соответствуют действительности.

Согласно закону, инвалидность должна быть связана с военной службой, чтобы можно было претендовать на компенсацию, но она не обязательно должна быть получена в ходе боевых действий.

При этом WP выяснила, что миллионы заявлений связаны с незначительными или поддающимися лечению заболеваниями, которые редко мешают трудоустройству. Среди таких: выпадение волос, зуд в паху и грибок ногтей на ногах.

Согласно последним данным министерства по делам ветеранов:

около 556 тыс. ветеранов получают пособие по инвалидности из-за экземы;

332 тыс. — из-за геморроя;

110 тыс. — из-за доброкачественных новообразований на коже;

81 тыс. из-за акне;

74 тыс. — из-за варикозного расширения вен.

Напротив, гораздо меньше ветеранов получают компенсацию за определенные травмы, полученные в ходе боевых действий. Почти 11 тыс. военнослужащих, получивших «тяжелые» или «проникающие» травмы головного мозга с 2000 года, получают льготы. Менее 1700 человек получают выплаты по инвалидности за потерю конечностей во время войн в Афганистане и Ираке.

Выплаты по инвалидности ветеранам не облагаются налогом и, как правило, выплачиваются пожизненно. В 2024 году ветераны-инвалиды получили в среднем $25 046 по данным министерства по делам ветеранов.

Обзор 70 судебных дел о мошенничестве, возбужденных с 2017 года, показывает, что министерство по делам ветеранов регулярно становится жертвой непродуманных схем.

В феврале этого года руководивший тогда Департаментом государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на наличие людей старше 120 лет в базе получателей соцпособий.

Журнал Wired сообщил, что эксперты связывают это с технической ошибкой, которая возникла из-за устаревшего кода на языке программирования COBOL. В некоторых версиях COBOL системой используется стандартный ориентир при отсутствии даты рождения — 20 мая 1875 года, что в 2025 году показывает возраст 150 лет. Кроме того, с 2015 года Администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям старше 115 лет.

Маск тогда усомнился в честности системы соцобеспечения США, назвав ее «возможно, крупнейшим мошенничеством в истории». Он привел данные, согласно которым число получателей пособий превышает население страны, а среди них есть люди старше 200 лет. Бизнесмен сравнил ситуацию с «тайной древней цивилизации» и пошутил, что «вампиры массово получают выплаты».