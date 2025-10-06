 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста»

Фото: УМВД России по г.Чебоксары
Фото: УМВД России по г.Чебоксары

В Чебоксарах 64-летняя женщина перевела мошенникам 14 млн руб., после того как те убедили ее, что она оформила доверенность на террориста, сообщили в МВД по Чувашской Республике.

По данным полиции, злоумышленники позвонили женщине и предложили помощь от государства. Для этого ее попросили посетить одно из ведомств, а для записи продиктовать код из пришедшего СМС-сообщения.

Позже пенсионерке сообщили, что она передала код мошенникам, которые, получив доступ к ее учетной записи на портале «Госуслуги», оформили доверенность на имя некоего террориста.

Затем женщине пришло новое сообщение якобы от службы поддержки государственного портала, где был указан номер телефона, по которому она может устранить все возникшие проблемы. В полиции отметили, что сообщение отправили мошенники и указанный в сообщении номер также принадлежал им.

Пенсионерка из Москвы купила мошенникам часы за 27 млн руб.
Общество
Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press

После этого женщина позвонила по этому номеру и, действуя по инструкции собеседников, сняла со своего счета 14 млн руб. Как уточнили в МВД, работники банка, заподозрив, что женщина находится под влиянием мошенников, пытались отговорить ее снимать деньги, однако пенсионерка приехала в банк с родственниками, которым сообщила, что деньги нужны ей на покупку квартиры.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.

В конце сентября в правоохранительных органах сообщили о пенсионере в Москве, который на протяжении полугода переводил деньги курьерам телефонных мошенников, в общей сложности передав им более 84,5 млн руб. Мужчина рассказал, что звонивший злоумышленник убедил его снять все сбережения и передавать их курьерам под предлогом «обеспечения сохранности».

