Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике получили трое американских ученых за открытие в области квантовой механики

Джеффри Хинтон и Джон Хопфилд (слева направо) (Фото: Pontus Lundahl / TT / Reuters)

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис. Все трое представляют Калифорнийский университет, а Деворет — также Йельский университет (в России это учебное заведение признали нежелательным).

Их наградили за «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи»

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд (Принстонский университет, США) и Джеффри Хинтон (Университет Джеффри Хинтона, Канада) «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей. Хопфилд, в частности, создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и, таким образом, идентифицировать определенные элементы на изображениях.

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Она присуждалась ежегодно за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии в 1901 году стал Вильгельм Рентген.

До этого дня лауреатами премии становились 226 человек (число ученых, которые получают награду, обычно больше одного). А Джон Бардин был удостоен премии дважды — в 1956 году и 1972 году. Лишь пять раз премию получали женщины: Мария Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем), Мария Гепперт-Майер в 1963 году (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером), Донна Стрикленд в 2018 году, Андреа Гез в 2020 году и Анн Л’Юилье в 2023 году.

Больше всего лауреатов — среди ученых из США (97).

Представителями СССР и России были 11 обладателей премии по физике. Последним лауреатом, которого Шведская академия наук в сообщении о присуждении премии назвала россиянином, стал в 2003 году Виталий Гинзбург. Разделивший с ним награду уроженец Москвы Алексей Абрикосов был представлен уже как американец. В 2010 году Нобелевки по физике удостоились еще два уроженца России — Андрей Гейм и Константин Новоселов, но оба они получали награду как британские физики и представители Университета Манчестера.

Нобелевская неделя в 2025 году началась 6 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали Мэри Брункоу, Фред Рамсделл, Шимон Самагучи за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

В среду, 8 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 9 октября — по литературе. 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.