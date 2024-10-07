Водителя грузовика заподозрили в трех смертях в массовом ДТП в Серпухове

Водителю самосвала грозит до семи лет колонии — он протаранил 11 автомобилей на трассе «Крым», погибли трое. Мужчина объяснил ситуацию отказом тормозов на китайском грузовике. Дистрибьютор сказал, что прежде таких проблем не было

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Водитель грузового автомобиля стал подозреваемым по уголовному делу о массовой аварии, которая произошла на 103 км трассы М-2 «Крым», сообщило подмосковное управление МВД.

В аварии погибли три человека, еще трое были ранены. МВД не уточняет имя подозреваемого, но сообщает, что он 1979 года рождения (то есть ему 44 или 45 лет).

Водителю грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264).

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ДТП произошло 7 октября. Как сообщало МВД, грузовик «совершил попутное столкновение» с 11 машинами: тремя грузовыми и семью легковыми.

Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика, который «запустил цепную реакцию из столкновений», рассказал источник ТАСС. По сведениям Shot, сам водитель тоже назвал эту причину и отверг подозрения, что уснул за рулем. Как пишет канал, он родом из Краснодарского края, на его грузовике 22 штрафа, почти все за превышение скорости, а марка автомобиля — китайская HOWO T5G.

«Подъём» сообщил о частых жалобах водителей на разрывы тормозных шлангов и стертые колодки на автомобилях этой марки. В компании-дистрибьюторе Gross рассказали изданию, что на грузовиках этой модели установлена надежная тормозная система, которая давно эксплуатируется: «Если не надрывать, не перегружать ее, с ней все будет хорошо. У модели еще есть дополнительная тормозная система в разных комплектациях. Может, она была перегружена, может, тормоз не так эксплуатировался. У нас в прошлом году было реализовано порядка 10 тыс. машин, и не было такой обратной связи, что что-то с тормозами у них не то».

После аварии на трассе М-2 собралась десятикилометровая пробка.

Аварии предшествовал сильный дождь, который прошел в этом районе в ночь на 7 октября. МЧС призывало водителей быть осторожными и избегать внезапных маневров.