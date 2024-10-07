В массовом ДТП в Подмосковье погибли три человека
В аварии с 11 машинами в подмосковном городском округе Серпухов погибли три человека, столько же пострадали, сообщает управление МВД по Московской области в телеграм-канале.
«На 103-м км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства произошедшего. Подмосковное управление МЧС уточнило, что движение по этой дороге ограничено. «Разлива топлива нет, пожара не последовало», — добавили там.
Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика, протаранившего другие машины, передает ТАСС со ссылкой на источники.
В ликвидации последствий участвуют 34 человека и 13 единиц техники.
В ночь на 7 октября в столичном регионе прошел сильный дождь. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о надвигавшемся на столицу циклоне «Кассандра». По его словам, к утру ожидалось до 20,7 мм осадков и ухудшение видимости до 3 км. МЧС призывало водителей быть осторожными и избегать внезапных маневров.
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