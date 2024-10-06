Москвичей предупредили о ночи, когда будет лить «как из двух ведер»
В Москве ожидается сильный дождь в ночь на 7 октября, сообщил столичный Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
Ливень начнется после 18:00 мск сегодня, 6 октября, и будет идти до 9:00 следующего дня. «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении московского комплекса.
Экстренное предупреждение о дожде также выпустило столичное управление МЧС. В ведомстве призвали водителей снизить скорость и избегать внезапных маневров на дорогах.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале рассказал, что на столицу надвигается циклон «Кассандра». «Будет лить как из ведра — вернее, как из двух ведер», — написал синоптик и уточнил, что ливень в Москве начнется около 21:00.
По его словам, к утру ожидается до 20,7 мм осадков и ухудшение видимости до 3 км. Метеоролог отметил, что местами в столице возможна гроза, что является редким явлением для октября.
Синоптик добавил, что в понедельник дожди продолжатся, но будут не такими сильными. Температура повысится до 15–17 градусов.
Ранее Тишковец рассказал РБК, что в октябре температура в Москве будет опускаться «в щадящем режиме». По его словам, среднесуточный показатель опустится ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября. Мэр столицы Сергей Собянин обещал, что отопление в городе начнут включать с понедельника, 7 октября.
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