Москвичей предупредили о ливне на всю ночь из-за циклона «Кассандра»

Москвичей предупредили о ночи, когда будет лить «как из двух ведер»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве ожидается сильный дождь в ночь на 7 октября, сообщил столичный Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Ливень начнется после 18:00 мск сегодня, 6 октября, и будет идти до 9:00 следующего дня. «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении московского комплекса.

Экстренное предупреждение о дожде также выпустило столичное управление МЧС. В ведомстве призвали водителей снизить скорость и избегать внезапных маневров на дорогах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале рассказал, что на столицу надвигается циклон «Кассандра». «Будет лить как из ведра — вернее, как из двух ведер», — написал синоптик и уточнил, что ливень в Москве начнется около 21:00.

По его словам, к утру ожидается до 20,7 мм осадков и ухудшение видимости до 3 км. Метеоролог отметил, что местами в столице возможна гроза, что является редким явлением для октября.

Синоптик добавил, что в понедельник дожди продолжатся, но будут не такими сильными. Температура повысится до 15–17 градусов.

Ранее Тишковец рассказал РБК, что в октябре температура в Москве будет опускаться «в щадящем режиме». По его словам, среднесуточный показатель опустится ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября. Мэр столицы Сергей Собянин обещал, что отопление в городе начнут включать с понедельника, 7 октября.