 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Блогера Тринадцатого арестовали по делу о насилии в отношении власти

Гузенко (ведет телеграм-канал «Тринадцатый») задержали в Ставропольском крае. Против него возбудили дело о насилии в отношении представителя власти. Блогер находится в розыске по возбужденному в 2021-м году делу
Егор&nbsp;Гузенко
Егор Гузенко (Фото: Z13_Separ / Telegram)

На автора телеграм-канала «Тринадцатый» Егора Гузенко (считается близким к ЧВК «Вагнер») возбудили уголовное дело, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Телеграм-канал Baza уточняет, что Гузенко вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, до пяти лет лишения свободы). По данным канала, его отправили под арест.

В телеграм-канале судов Ставропольского края есть сообщение о том, что «подозреваемого Г.» арестовали по этой статье на два месяца.

Гузенко задержали 5 октября на центральной площади в Новопавловске в Ставропольском крае. На кадрах задержания он лежал лицом к земле, мужчину удерживали несколько полицейских. По сведениям Baza, в кармане у блогера обнаружили «сверток с неизвестным веществом», а из-за отказа пройти медосвидетельствование на него составили протокол об употреблении наркотиков, вещество отправили на экспертизу. Mash утверждал, что причиной задержания стала драка с полицейским из-за маски Гузенко, которая пугала окружающих. Он отказался снять ее и набросился на сотрудников МВД, писал телеграм-канал.

Гузенко в своем канале рассказывал, что его доставили в отделение полиции Кировского района. Позже в Сети распространилась информация о смерти блогера. Эти данные опровергло МВД.

На телеграм-канал «Тринадцатый» подписаны свыше 300 тыс. человек. В основном он посвящен российской военной операции на Украине. Сам Гузенко называет себя добровольцем и участником трех военных конфликтов. Он регулярно объявляет сборы на помощь военным в зоне спецоперации, а также нередко критично высказывался о руководстве Минобороны.

МВД опровергло сообщения о смерти блогера Тринадцатого
Политика
Егор Гузенко

В 2021 году в отношении Гузенко возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По словам самого блогера, летом 2021-го он «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Петербурге». Суд пояснил, что он выстрелил из «аэрозольного спецсредства» в пьяного мужчину, спровоцировавшего конфликт, у станции метро «Сенная площадь», но отказался арестовывать стрелка.

Осенью того же года его снова доставили в отдел полиции. Телеграм-канал Shot писал, что Гузенко «выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета», блогер объяснял свои действия нападением наркоманов. Гузенко отправили под домашний арест, но после начала военной операции он срезал с ноги электронный браслет и сбежал из-под ареста для участия в боевых действиях.

По данным Shot, разыскивать Гузенко стали с марта 2022-го — сначала объявили в федеральный, а потом в международный розыск, со временем расследование приостановили, но осенью 2023 года возобновили, хотя Петроградский районный суд не стал менять меру пресечения на арест в СИЗО.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
уголовное дело федеральный розыск арест блогеры
Материалы по теме
МВД опровергло сообщения о смерти блогера Тринадцатого
Политика
В Ставропольском крае задержали автора телеграм-канала «Тринадцатый»
Общество
Экс-юриста Березовского из дела о нападении на Волкова объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
В Бурунди заявили о желании провести матч со сборной России по футболуСпорт, 19:48
Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»Политика, 19:47
ТАСС узнал, что Лерчек могла вывести из России более $1 млнБизнес, 19:46
Эксперты объяснили, за что дали Нобелевскую премию по медицинеОбщество, 19:43
Через Верхний Ларс перестали пускать машиныОбщество, 19:20
Clearstream остановил конвертацию расписок перед истечением лицензии OFACИнвестиции, 19:17
«Манчестер Сити» успешно оспорил правила английской лиги о спонсорствеСпорт, 19:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине задержали трех поджигателей машин военныхПолитика, 19:14
Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожаяЭкономика, 19:06
Эксперты рассказали, как принципы ESG влияют на устойчивость бизнесаОтрасли, 18:57
Под Ульяновском сторонника сатанизма задержали за пропаганду ЛГБТОбщество, 18:43
Минтруд предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах»Экономика, 18:42
Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 27 августаИнвестиции, 18:31
Водителя грузовика заподозрили в трех смертях в массовом ДТП в СерпуховеОбщество, 18:30