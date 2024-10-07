Блогера Тринадцатого арестовали по делу о насилии в отношении власти

Гузенко (ведет телеграм-канал «Тринадцатый») задержали в Ставропольском крае. Против него возбудили дело о насилии в отношении представителя власти. Блогер находится в розыске по возбужденному в 2021-м году делу

Егор Гузенко (Фото: Z13_Separ / Telegram)

На автора телеграм-канала «Тринадцатый» Егора Гузенко (считается близким к ЧВК «Вагнер») возбудили уголовное дело, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Телеграм-канал Baza уточняет, что Гузенко вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, до пяти лет лишения свободы). По данным канала, его отправили под арест.

В телеграм-канале судов Ставропольского края есть сообщение о том, что «подозреваемого Г.» арестовали по этой статье на два месяца.

Гузенко задержали 5 октября на центральной площади в Новопавловске в Ставропольском крае. На кадрах задержания он лежал лицом к земле, мужчину удерживали несколько полицейских. По сведениям Baza, в кармане у блогера обнаружили «сверток с неизвестным веществом», а из-за отказа пройти медосвидетельствование на него составили протокол об употреблении наркотиков, вещество отправили на экспертизу. Mash утверждал, что причиной задержания стала драка с полицейским из-за маски Гузенко, которая пугала окружающих. Он отказался снять ее и набросился на сотрудников МВД, писал телеграм-канал.

Гузенко в своем канале рассказывал, что его доставили в отделение полиции Кировского района. Позже в Сети распространилась информация о смерти блогера. Эти данные опровергло МВД.

На телеграм-канал «Тринадцатый» подписаны свыше 300 тыс. человек. В основном он посвящен российской военной операции на Украине. Сам Гузенко называет себя добровольцем и участником трех военных конфликтов. Он регулярно объявляет сборы на помощь военным в зоне спецоперации, а также нередко критично высказывался о руководстве Минобороны.

В 2021 году в отношении Гузенко возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По словам самого блогера, летом 2021-го он «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Петербурге». Суд пояснил, что он выстрелил из «аэрозольного спецсредства» в пьяного мужчину, спровоцировавшего конфликт, у станции метро «Сенная площадь», но отказался арестовывать стрелка.

Осенью того же года его снова доставили в отдел полиции. Телеграм-канал Shot писал, что Гузенко «выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета», блогер объяснял свои действия нападением наркоманов. Гузенко отправили под домашний арест, но после начала военной операции он срезал с ноги электронный браслет и сбежал из-под ареста для участия в боевых действиях.

По данным Shot, разыскивать Гузенко стали с марта 2022-го — сначала объявили в федеральный, а потом в международный розыск, со временем расследование приостановили, но осенью 2023 года возобновили, хотя Петроградский районный суд не стал менять меру пресечения на арест в СИЗО.