Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120
Генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, многие ли в нынешнее время могут дожить до этого возраста.
Глава Минздрава ответил, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни. В связи с этим человек должен сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики» заболеваний, считает Мурашко.
По версии Книги рекордов Гиннеса, дольше всех на земле прожила француженка Жанна Луиза Кальман (1875–1997) — 122 года. Здоровым образом жизни рекордсменка не отличалась. Другие известные долгожители не достигали этого возраста: например, японка Канэ Танака умерла в 2022 году на 120-м году жизни (119 лет и 109 дней).
В августе в возрасте 117 лет и 168 дней умерла считавшаяся старейшей в мире испанка Мария Браньяс Морера. Этот статус перешел к японке Томико Итооке (сегодня ее возраст — 116 лет и 137 дней).
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