 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120

Глава Минздрава России заявил, что генетически в человека заложены ресурсы, позволяющие дожить до 120 лет. По мнению чиновника, для этого нужно сформировать «определенные установки», чтобы предупреждать заболевания
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, многие ли в нынешнее время могут дожить до этого возраста.

Глава Минздрава ответил, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни. В связи с этим человек должен сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики» заболеваний, считает Мурашко.

Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи
Экономика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

По версии Книги рекордов Гиннеса, дольше всех на земле прожила француженка Жанна Луиза Кальман (1875–1997) — 122 года. Здоровым образом жизни рекордсменка не отличалась. Другие известные долгожители не достигали этого возраста: например, японка Канэ Танака умерла в 2022 году на 120-м году жизни (119 лет и 109 дней).

В августе в возрасте 117 лет и 168 дней умерла считавшаяся старейшей в мире испанка Мария Браньяс Морера. Этот статус перешел к японке Томико Итооке (сегодня ее возраст — 116 лет и 137 дней).

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Мурашко долголетие Здоровье Минздрав
Михаил Мурашко фото

Михаил Мурашко

министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи
Экономика
Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет
Общество
В Минздраве назвали привычки долгожителей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Объявлены победители Международной олимпиады по финансовой грамотностиОтрасли, 18:05
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мираСпорт, 18:04
Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца годаИнвестиции, 18:02
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120Общество, 17:58
5 новых моделей Renault, приехавших в Россию. Цены удивятАвто, 17:57
В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбояОбщество, 17:57
Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской областиПолитика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантовПолитика, 17:43
Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в УханеСпорт, 17:42
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 17:41
Планетарий назвал время пика активности звездопада ДраконидыОбщество, 17:40
Globaltrans подала заявление о делистинге с МосбиржиИнвестиции, 17:39
Синоптики предсказали радиационный туман в МосквеОбщество, 17:38
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рожденияПолитика, 17:38