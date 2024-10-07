Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120

Глава Минздрава России заявил, что генетически в человека заложены ресурсы, позволяющие дожить до 120 лет. По мнению чиновника, для этого нужно сформировать «определенные установки», чтобы предупреждать заболевания

Михаил Мурашко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, многие ли в нынешнее время могут дожить до этого возраста.

Глава Минздрава ответил, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни. В связи с этим человек должен сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики» заболеваний, считает Мурашко.

По версии Книги рекордов Гиннеса, дольше всех на земле прожила француженка Жанна Луиза Кальман (1875–1997) — 122 года. Здоровым образом жизни рекордсменка не отличалась. Другие известные долгожители не достигали этого возраста: например, японка Канэ Танака умерла в 2022 году на 120-м году жизни (119 лет и 109 дней).

В августе в возрасте 117 лет и 168 дней умерла считавшаяся старейшей в мире испанка Мария Браньяс Морера. Этот статус перешел к японке Томико Итооке (сегодня ее возраст — 116 лет и 137 дней).