В Японии старейшая женщина в мире умерла в возрасте 119 лет
Японка Канэ Танака, которую в 2019 году признали самым пожилым человеком на Земле, умерла 19 апреля на 120-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NHK.
Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году в семье Кумакичи и Кумы Ота, где уже было шестеро детей. Канэ пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.
В 19 лет она вышла замуж за Хидео Танаку, у них родились четверо детей, а пятого они усыновили. Хидео управлял семейным бизнесом по производству риса, японских сладостей и лапши удон. Ее муж и старший сын воевали во Второй мировой войне, а сын Нобуо даже побывал в плену у СССР, и вернулся в Японию в 1947 году.
Канэ Танака начала заниматься семейным бизнесом, после того как ее мужа призвали в армию, и продолжала участвовать в управлении семейным магазином до 103 лет, сообщал CNN.
В марте 2019 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого жителя планеты, на тот момент ей было 116 лет и 28 дней. Канэ Танака установила также и рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.
Последние годы Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Как отмечает NHK, женщина говорила, что хотела бы дожить до 120 лет.
Старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер 19 января в Испании. Он родился 11 февраля 1909 года, на момент смерти ему было 112 лет и 341 день.