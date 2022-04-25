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Общество ,  
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В Японии старейшая женщина в мире умерла в возрасте 119 лет

В Японии умерла старейшая жительница Земли Канэ Танака. В январе ей исполнилось 119 лет
Канэ Танака
Канэ Танака (Фото: Kyodo / Reuters)

Японка Канэ Танака, которую в 2019 году признали самым пожилым человеком на Земле, умерла 19 апреля на 120-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NHK.

Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году в семье Кумакичи и Кумы Ота, где уже было шестеро детей. Канэ пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.

В 19 лет она вышла замуж за Хидео Танаку, у них родились четверо детей, а пятого они усыновили. Хидео управлял семейным бизнесом по производству риса, японских сладостей и лапши удон. Ее муж и старший сын воевали во Второй мировой войне, а сын Нобуо даже побывал в плену у СССР, и вернулся в Японию в 1947 году.

Канэ Танака начала заниматься семейным бизнесом, после того как ее мужа призвали в армию, и продолжала участвовать в управлении семейным магазином до 103 лет, сообщал CNN.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В марте 2019 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого жителя планеты, на тот момент ей было 116 лет и 28 дней. Канэ Танака установила также и рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.

Последние годы Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Как отмечает NHK, женщина говорила, что хотела бы дожить до 120 лет.

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Старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер 19 января в Испании. Он родился 11 февраля 1909 года, на момент смерти ему было 112 лет и 341 день.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Япония долгожители

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