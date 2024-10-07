В Туве оштрафовали мужчину, который сжег 500 га леса из-за обряда
В Туве мужчину признали виновным в уничтожении 494 га леса, сообщает региональное МЧС.
По данным ведомства, лесной пожар возник из-за того, что житель Дзун-Хемчикского района на западе республики развел костер для проведения обряда «Сан». Это произошло в 27 км к северо-востоку от города Чадан.
Мужчине вменили ч. 1 ст. 261 УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» и оштрафовали. Сумма штрафа составила 50 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Пожар произошел в 2022 году.
«Сан салыр» — обряд, в котором делают подношение, он подразумевает разжигание ритуального костра на тщательно расчищенном месте на возвышенности. Обычно ритуал проводили в темное время суток, но в последние два года — с восходом солнца, в церемонии участвуют только мужчины.
Лесные пожары в Туве наблюдались на протяжении всего лета, в разных районах региона несколько раз объявляли режим ЧС. В начале августа его вводили на всей территории республики. По состоянию на начало сентября общая площадь пожаров составляла 27,4 тыс. га.
Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды
Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
ВГТРК подверглась хакерской атаке
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов