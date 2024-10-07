В Туве оштрафовали мужчину, который сжег 500 га леса из-за обряда

На западе Тувы местный житель развел костер для проведения обряда, в результате возник лесной пожар. Мужчину оштрафовали на 50 тыс. руб.

Фото: МЧС России по Республике Тыва

В Туве мужчину признали виновным в уничтожении 494 га леса, сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, лесной пожар возник из-за того, что житель Дзун-Хемчикского района на западе республики развел костер для проведения обряда «Сан». Это произошло в 27 км к северо-востоку от города Чадан.

Мужчине вменили ч. 1 ст. 261 УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» и оштрафовали. Сумма штрафа составила 50 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Пожар произошел в 2022 году.

«Сан салыр» — обряд, в котором делают подношение, он подразумевает разжигание ритуального костра на тщательно расчищенном месте на возвышенности. Обычно ритуал проводили в темное время суток, но в последние два года — с восходом солнца, в церемонии участвуют только мужчины.

Лесные пожары в Туве наблюдались на протяжении всего лета, в разных районах региона несколько раз объявляли режим ЧС. В начале августа его вводили на всей территории республики. По состоянию на начало сентября общая площадь пожаров составляла 27,4 тыс. га.