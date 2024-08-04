Глава Тувы объявил режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Тувы ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«Из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов», — написал он в телеграм- канале.
По словам Ховалыга, за минувшие сутки ликвидировано четыре пожара, один локализован. В настоящее время сохраняются 23 возгорания, их общая площадь не превышает 2 тыс. га.
Тува запросила помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов, готовность прислать пожарных выразили власти Хакасии и Омска, добавил Ховалыг.
Он выразил надежду на сокращение числа пожаров, так как в последнее время на некоторых территориях прошли дожди.
Согласно данным Гидрометцентра России, 5 августа в Туве температура воздуха днем достигнет отметки плюс 32 градуса, ночью — плюс 16. Осадки ожидаются лишь 6 и 10 августа.
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