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Общество ,  
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Глава Тувы объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: khovalyg_live / Telegram
Фото: khovalyg_live / Telegram

На всей территории Тувы ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов», — написал он в телеграм- канале.

По словам Ховалыга, за минувшие сутки ликвидировано четыре пожара, один локализован. В настоящее время сохраняются 23 возгорания, их общая площадь не превышает 2 тыс. га.

Тува запросила помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов, готовность прислать пожарных выразили власти Хакасии и Омска, добавил Ховалыг.

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Фото:kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

Он выразил надежду на сокращение числа пожаров, так как в последнее время на некоторых территориях прошли дожди.

Согласно данным Гидрометцентра России, 5 августа в Туве температура воздуха днем достигнет отметки  плюс 32 градуса, ночью — плюс 16. Осадки ожидаются лишь 6 и 10 августа.

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Россия Тува лесные пожары Владислав Ховалыг режим ЧС
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