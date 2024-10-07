Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-карт

С начала 2024 года РКН заблокировал 456 млн мошеннических звонков и 6,2 млн серых сим-карт, пишут «Ведомости». Операторы назвали одной из распространенных схем обмана — предупреждения о завершении срока действия номера

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) выявил 93,9 млн нарушений в достоверности сведений об абонентах, из них 85,7 млн операторы исправили, 6,2 млн серых сим-карт заблокированы, еще 2 млн находятся на проверке, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН.

Также, по его словам, за восемь месяцев 2024 года было заблокировано 456 млн мошеннических звонков. В этих целях была создана информационная система «Антифрод», к которой на данный момент подключены операторы, владеющие 99,6% номеров, добавил представитель РКН. Серые сим-карты без установленного владельца зачастую используют злоумышленники. Как правило, их раздают в местах массового скопления людей без заключения договора, либо массово закупают компании для сотрудников.

«Актуализация сведений об абонентах как раз и необходима для предотвращения правонарушений, в том числе мошенничества», — объяснил собеседник «Ведомостей».

Опрошенные изданием представители «МегаФона», МТС, «Билайна», Т2 и «Т-мобайла» назвали самой распространенной схемой мошенничества предупреждения о якобы завершении срока действия сим-карты. Абонентам предлагают его продлить на один год — пять лет, после чего им приходит СМС с одноразовым кодом, который просят продиктовать «для занесения информации в систему». Если его назвать, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы, а через него — к банковским сервисам, оформленным на этот номер. Операторы предупредили, что договор на оказание услуг мобильной связи с физическими лицами является бессрочным.

Еще одним распространенным способом мошенничества являются звонки от представителей банка. Согласно данным Центробанка, размер украденных средств стал максимальным во втором квартале 2024 года за всю историю наблюдений и составил 4,8 млрд руб. 97,2% от этой суммы пришлось на хищения со счетов физлиц, доля возвращенных средств сократилась с 9,7 до 6,1%.

О начале массовой блокировки серых сим-карт в апреле писал «Коммерсантъ». Соответствующее требование РКН стал озвучивать операторам в августе 2023 года. По данным ведомства, в сентябре—декабре прошлого года заблокировано порядка 600 тыс. мобильных номеров, которые были оформлены с нарушениями.