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Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-карт

«Ведомости»: Роскомнадзор заблокировал 6,2 млн серых сим-карт с начала года
С начала 2024 года РКН заблокировал 456 млн мошеннических звонков и 6,2 млн серых сим-карт, пишут «Ведомости». Операторы назвали одной из распространенных схем обмана — предупреждения о завершении срока действия номера
Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press
Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) выявил 93,9 млн нарушений в достоверности сведений об абонентах, из них 85,7 млн операторы исправили, 6,2 млн серых сим-карт заблокированы, еще 2 млн находятся на проверке, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН.

Также, по его словам, за восемь месяцев 2024 года было заблокировано 456 млн мошеннических звонков. В этих целях была создана информационная система «Антифрод», к которой на данный момент подключены операторы, владеющие 99,6% номеров, добавил представитель РКН. Серые сим-карты без установленного владельца зачастую используют злоумышленники. Как правило, их раздают в местах массового скопления людей без заключения договора, либо массово закупают компании для сотрудников.

«Актуализация сведений об абонентах как раз и необходима для предотвращения правонарушений, в том числе мошенничества», — объяснил собеседник «Ведомостей».

Опрошенные изданием представители «МегаФона», МТС, «Билайна», Т2 и «Т-мобайла» назвали самой распространенной схемой мошенничества предупреждения о якобы завершении срока действия сим-карты. Абонентам предлагают его продлить на один год — пять лет, после чего им приходит СМС с одноразовым кодом, который просят продиктовать «для занесения информации в систему». Если его назвать, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы, а через него — к банковским сервисам, оформленным на этот номер. Операторы предупредили, что договор на оказание услуг мобильной связи с физическими лицами является бессрочным.

«Коммерсантъ» назвал сектор — лидера по нарушениям закона о серых симках
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Еще одним распространенным способом мошенничества являются звонки от представителей банка. Согласно данным Центробанка, размер украденных средств стал максимальным во втором квартале 2024 года за всю историю наблюдений и составил 4,8 млрд руб. 97,2% от этой суммы пришлось на хищения со счетов физлиц, доля возвращенных средств сократилась с 9,7 до 6,1%.

О начале массовой блокировки серых сим-карт в апреле писал «Коммерсантъ». Соответствующее требование РКН стал озвучивать операторам в августе 2023 года. По данным ведомства, в сентябре—декабре прошлого года заблокировано порядка 600 тыс. мобильных номеров, которые были оформлены с нарушениями.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Роскомнадзор мошенничество сим-карты звонки сотовые операторы
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