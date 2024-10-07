Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-карт
Роскомнадзор (РКН) выявил 93,9 млн нарушений в достоверности сведений об абонентах, из них 85,7 млн операторы исправили, 6,2 млн серых сим-карт заблокированы, еще 2 млн находятся на проверке, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН.
Также, по его словам, за восемь месяцев 2024 года было заблокировано 456 млн мошеннических звонков. В этих целях была создана информационная система «Антифрод», к которой на данный момент подключены операторы, владеющие 99,6% номеров, добавил представитель РКН. Серые сим-карты без установленного владельца зачастую используют злоумышленники. Как правило, их раздают в местах массового скопления людей без заключения договора, либо массово закупают компании для сотрудников.
«Актуализация сведений об абонентах как раз и необходима для предотвращения правонарушений, в том числе мошенничества», — объяснил собеседник «Ведомостей».
Опрошенные изданием представители «МегаФона», МТС, «Билайна», Т2 и «Т-мобайла» назвали самой распространенной схемой мошенничества предупреждения о якобы завершении срока действия сим-карты. Абонентам предлагают его продлить на один год — пять лет, после чего им приходит СМС с одноразовым кодом, который просят продиктовать «для занесения информации в систему». Если его назвать, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы, а через него — к банковским сервисам, оформленным на этот номер. Операторы предупредили, что договор на оказание услуг мобильной связи с физическими лицами является бессрочным.
О начале массовой блокировки серых сим-карт в апреле писал «Коммерсантъ». Соответствующее требование РКН стал озвучивать операторам в августе 2023 года. По данным ведомства, в сентябре—декабре прошлого года заблокировано порядка 600 тыс. мобильных номеров, которые были оформлены с нарушениями.
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