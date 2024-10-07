В Казахстане начали мерить температуру в аэропортах из-за вируса Марбург

В казахстанских аэропортах начали проверять пассажиров, которые прибывают из-за рубежа: на границе им бесконтактно измеряют температуру. ВОЗ ранее предупредила об угрозе мировой эпидемии вируса Марбург

Вирус Марбург (Фото: Global Look Press)

В международных аэропортах Казахстана из-за угрозы завоза в страну вируса Марбург вводится практика бесконтактной проверки температуры у всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, ее слова приводит пресс-служба Минздрава.

Прибывших в страну проверяют при пересечении госграницы. Касается ли это приезжих из любых стран или только из африканских, где зарегистрировали очаги инфекции, Бейсенова не уточнила.

Минздрав Казахстана ввел санитарно-карантинный контроль на границе после предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что миру грозит эпидемия этого вируса. Оно было выпущено в конце сентября, после того как Минздрав Руанды подтвердил вспышку заболевания.

К 29 сентября в Руанде зарегистрировали 26 случаев этого заболевания в семи из 30 округов страны на границе с Демократической Республикой Конго, Танзанией и Угандой. Восемь зараженных умерли.

70% заболевших оказались работниками системы здравоохранения. Выживших пациентов изолировали и направили на лечение в больницы, местные власти установили контроль за теми, кто мог с ними контактировать.

Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Болезнь, вызванная вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD), — тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Инкубационный период лихорадки Марбург составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли. На третий день могут развиться диарея, боли в области живота, тошнота и рвота, на пятый-седьмой дни у многих наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. В смертельных случаях летальный исход наступает через восемь-девять дней, этому предшествуют сильная кровопотеря и шок.

ВОЗ предупредила о риске распространения заболевания на другие страны. 3 октября в Гамбурге с поезда сняли студента-медика вместе с девушкой из-за возможного заражения вирусом: молодой человек возвращался из Руанды, где лечил пациентов. Из-за проверки в городе частично перекрыли вокзал, однако анализы не подтвердили наличие вируса Марбург у пары.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, возглавлявший Роспотребнадзор 12 лет, предупредил, что вирус может добраться и до России, и призвал готовиться к этому. Однако действующая глава ведомства Анна Попова исключила возможность его распространения.