 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казахстане начали мерить температуру в аэропортах из-за вируса Марбург

В казахских аэропортах начали мерить температуру пассажирам из-за вируса Марбург
В казахстанских аэропортах начали проверять пассажиров, которые прибывают из-за рубежа: на границе им бесконтактно измеряют температуру. ВОЗ ранее предупредила об угрозе мировой эпидемии вируса Марбург
Вирус Марбург
Вирус Марбург (Фото: Global Look Press)

В международных аэропортах Казахстана из-за угрозы завоза в страну вируса Марбург вводится практика бесконтактной проверки температуры у всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, ее слова приводит пресс-служба Минздрава.

Прибывших в страну проверяют при пересечении госграницы. Касается ли это приезжих из любых стран или только из африканских, где зарегистрировали очаги инфекции, Бейсенова не уточнила.

Минздрав Казахстана ввел санитарно-карантинный контроль на границе после предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что миру грозит эпидемия этого вируса. Оно было выпущено в конце сентября, после того как Минздрав Руанды подтвердил вспышку заболевания.

Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в России
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

К 29 сентября в Руанде зарегистрировали 26 случаев этого заболевания в семи из 30 округов страны на границе с Демократической Республикой Конго, Танзанией и Угандой. Восемь зараженных умерли.

70% заболевших оказались работниками системы здравоохранения. Выживших пациентов изолировали и направили на лечение в больницы, местные власти установили контроль за теми, кто мог с ними контактировать.

Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Болезнь, вызванная вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD), — тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.

Инкубационный период лихорадки Марбург составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли. На третий день могут развиться диарея, боли в области живота, тошнота и рвота, на пятый-седьмой дни у многих наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. В смертельных случаях летальный исход наступает через восемь-девять дней, этому предшествуют сильная кровопотеря и шок.

ВОЗ предупредила о риске распространения заболевания на другие страны. 3 октября в Гамбурге с поезда сняли студента-медика вместе с девушкой из-за возможного заражения вирусом: молодой человек возвращался из Руанды, где лечил пациентов. Из-за проверки в городе частично перекрыли вокзал, однако анализы не подтвердили наличие вируса Марбург у пары.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, возглавлявший Роспотребнадзор 12 лет, предупредил, что вирус может добраться и до России, и призвал готовиться к этому. Однако действующая глава ведомства Анна Попова исключила возможность его распространения.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Казахстан вирус проверки температура вирус Марбург
Материалы по теме
Онищенко призвал готовиться к попаданию в Россию вируса Марбург
Общество
Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в России
Общество
Анализы не подтвердили лихорадку Марбург у снятых с поезда в Гамбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Открыть компанию в Гонконге: в каких случаях в этом есть смыслPro, 10:39
Кроссоверы Exlantix ET засветились в России до старта продаж. ФотоАвто, 10:31
Еще 200 направлений: какие выставки и форумы могут быть успешны в РоссииРБК+, 10:29
Лукашенко отправился в Москву для участия в саммите СНГПолитика, 10:25
Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в 26 летСпорт, 10:25
В Казахстане начали мерить температуру в аэропортах из-за вируса МарбургОбщество, 10:21
«Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок от иностранцевИнвестиции, 10:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71% участников референдумаПолитика, 10:15
ТАСС узнал об обвинении Тимура Иванова в растрате на паромах в КрымПолитика, 10:12
Череда бед: почему стартап экс-президента Intel ищет покупателяPro, 10:07
Глава Феодосии ввел режим техногенной чрезвычайной ситуацииПолитика, 10:04
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекордыНедвижимость, 10:03
Леус сообщил об «опоздавшей» к Земле магнитной буреОбщество, 10:03
Фигуранты дела о подготовке диверсии на авиабазе получили сроки до 23 летПолитика, 09:55