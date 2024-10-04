Онищенко призвал готовиться к попаданию в Россию вируса Марбург
Вирус Марбург, получивший распространение в восточноафриканском государстве Руанда, может добраться до России, допустил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В 2000–2012 годах он был главным санитарным врачом России.
«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко (цитата по ТАСС).
В числе профилактических мер он назвал проведение тренингов для врачей — чтобы они знали, как определить заболевание.
Роспотребнадзор днем ранее сообщил, что отслеживает ситуацию с распространением вируса Марбург. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Руанде по состоянию на конец сентября подтвердили 26 случаев заражения, включая восемь смертей. Более 70% заболевших — это работники системы здравоохранения.
Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Болезнь, вызванная вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD) — тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли. На третий день могут развиться диарея, боли в области живота, тошнота и рвота, на пятый-седьмой дни у многих наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. В смертельных случаях летальный исход наступает через восемь-девять дней, этому предшествуют сильная кровопотеря и шок.
Средний коэффициент летальности заболевания составляет около 50%, во время прошлых вспышек он варьировался в диапазоне 24–88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медпомощи. Впервые болезнь зафиксировали в 1967 году в Германии (Марбург и Франкфурт) и в Сербии (Белград), это было связано с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек из Уганды. Впоследствии вспышки болезни и отдельные случаи заражения регистрировались в странах Африки.
Вирус передается людям от летучих собак (Rousettus), а от человека к человеку — в результате непосредственного физического контакта с кровью, выделениями или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также с загрязненными поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой).
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов