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Онищенко призвал готовиться к попаданию в Россию вируса Марбург

Врачам в России нужно подготовиться к риску ввоза в страну вируса Марбург, считает Онищенко. В прежние годы вспышки и отдельные случаи заражения фиксировали в Африке. В конце сентября в Руанде заболели 26 человек, восемь умерли
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вирус Марбург, получивший распространение в восточноафриканском государстве Руанда, может добраться до России, допустил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В 2000–2012 годах он был главным санитарным врачом России.

«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко (цитата по ТАСС).

В числе профилактических мер он назвал проведение тренингов для врачей — чтобы они знали, как определить заболевание.

Роспотребнадзор днем ранее сообщил, что отслеживает ситуацию с распространением вируса Марбург. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Руанде по состоянию на конец сентября подтвердили 26 случаев заражения, включая восемь смертей. Более 70% заболевших — это работники системы здравоохранения.

Что известно о новом вирусе Марбург и чем он опасен
Life
Фото: Tafadzwa Ufumeli / Getty Images

Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Болезнь, вызванная вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD) — тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли. На третий день могут развиться диарея, боли в области живота, тошнота и рвота, на пятый-седьмой дни у многих наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. В смертельных случаях летальный исход наступает через восемь-девять дней, этому предшествуют сильная кровопотеря и шок.

Средний коэффициент летальности заболевания составляет около 50%, во время прошлых вспышек он варьировался в диапазоне 24–88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медпомощи. Впервые болезнь зафиксировали в 1967 году в Германии (Марбург и Франкфурт) и в Сербии (Белград), это было связано с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек из Уганды. Впоследствии вспышки болезни и отдельные случаи заражения регистрировались в странах Африки.

Вирус передается людям от летучих собак (Rousettus), а от человека к человеку — в результате непосредственного физического контакта с кровью, выделениями или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также с загрязненными поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Геннадий Онищенко вирус Африка Руанда Роспотребнадзор
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