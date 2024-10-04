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Общество ,  
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Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в России

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Марбург в стране. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения [лихорадки Марбург] в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», — сказала Попова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, возглавлявший Роспотребнадзор 12 лет, заявил, что вирус Марбург, получивший распространение в восточноафриканском государстве Руанда, может добраться до России.

Роспотребнадзор оценил риск вспышки лихорадки Марбург в России
Общество
Фото:Mauro Rodrigues / Fotodom / Shutterstock

Роспотребнадзор ранее сообщил, что отслеживает ситуацию с распространением вируса Марбург. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Руанде по состоянию на конец сентября подтвердили 26 случаев заражения, включая восемь смертей. Более 70% заболевших — это работники системы здравоохранения.

Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Болезнь, вызванная вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD), — тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.

Инкубационный период лихорадки Марбург составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли. На третий день могут развиться диарея, боли в области живота, тошнота и рвота, на пятый-седьмой дни у многих наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. В смертельных случаях летальный исход наступает через восемь-девять дней, этому предшествуют сильная кровопотеря и шок.

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