В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки

За последние 24 часа в столице умерли 55 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 июня

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие стуки в Москве скончались 55 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал рекордным с 10 июня. Тогда в столице из-за коронавируса скончались 56 человек. После этого число летальных исходов в Москве пошло на спад.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5497 пациентов. Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 21 920 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—август, в России скончались более 45 тыс. человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.