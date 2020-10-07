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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки

За последние 24 часа в столице умерли 55 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 июня
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие стуки в Москве скончались 55 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал рекордным с 10 июня. Тогда в столице из-за коронавируса скончались 56 человек. После этого число летальных исходов в Москве пошло на спад.

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За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5497 пациентов. Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 21 920 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—август, в России скончались более 45 тыс. человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

По данным оперативного штаба на утро 7 октября, число заразившихся COVID-19 в России достигло 1 248 619 человек, в том числе 314,7 тыс. в Москве. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (75,7 тыс.), Санкт-Петербург (45,6 тыс.), Нижегородская (33,8 тыс.) и Свердловская (30,3 тыс.) области.

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Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (3137), Московской области (1384), Дагестане (663), Свердловской области (627), Нижегородской области (596), Красноярском крае (565), Ростовской (559), Новосибирской (476) и Тульской (384) областях.

Автор
Михаил Юшков
Москва коронавирус COVID-19 смертность
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