Песков заявил о доверии к российской статистике по коронавирусу

По словам Дмитрия Пескова, сбор данных отлажен и наработан за прошедшие месяцы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

У российских властей нет повода не доверять статистике по коронавирусу. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос по поводу публикаций касательно попыток властей в некоторых регионах улучшать статистику, отказывая людям в проведении тестов, Песков заявил, что сбор данных «хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы».

«Что касается таких случаев, которые были упомянуты вами, опубликуйте конкретные случаи, и это станет поводом для самого тщательного разбирательства», — заверил Песков, пообещав посмотреть уже опубликованные материалы.

7 октября на сайте «Эха Москвы» был опубликован материал звукорежиссера радиостанции в Оренбурге Елены Костылевой. Она сообщила, что после первых симптомов заболевания обратилась за медицинской помощью. Однако пришедший врач заявил, что не имеет права взять у нее тест. По его словам, ему запретили делать это, «чтобы статистика не портилась». «Даже если я у вас возьму анализы, у меня лаборатория их не примет, потому что нет веского обоснования», — процитировала врача Костылева.