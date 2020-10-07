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Политика ,  
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Песков заявил о доверии к российской статистике по коронавирусу

По словам Дмитрия Пескова, сбор данных отлажен и наработан за прошедшие месяцы
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

У российских властей нет повода не доверять статистике по коронавирусу. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос по поводу публикаций касательно попыток властей в некоторых регионах улучшать статистику, отказывая людям в проведении тестов, Песков заявил, что сбор данных «хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы».

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«Что касается таких случаев, которые были упомянуты вами, опубликуйте конкретные случаи, и это станет поводом для самого тщательного разбирательства», — заверил Песков, пообещав посмотреть уже опубликованные материалы.

7 октября на сайте «Эха Москвы» был опубликован материал звукорежиссера радиостанции в Оренбурге Елены Костылевой. Она сообщила, что после первых симптомов заболевания обратилась за медицинской помощью. Однако пришедший врач заявил, что не имеет права взять у нее тест. По его словам, ему запретили делать это, «чтобы статистика не портилась». «Даже если я у вас возьму анализы, у меня лаборатория их не примет, потому что нет веского обоснования», — процитировала врача Костылева.

Жалобы поступали и из других городов. «Комсомольская правда в Новосибирске» 5 октября опубликовала историю местного жителя, которого вместе с женой отказывались лечить несмотря на признаки пневмонии. В результате, когда супругу все же доставили в больницу на машине скорой помощи, у нее были поражены 20% легких.

По данным оперативного штаба на 7 октября, суточное число зараженных COVID-19 снизилось впервые с 13 сентября и составило 11 115. Накануне штаб отчитался о 11 615 инфицированных за сутки. Этот показатель приблизился к рекордному, зафиксированному 11 мая, — 11 656 случаев заражения.

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Автор
Артем Филипенок
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