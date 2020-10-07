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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Подмосковья назвал главную задачу в борьбе с COVID

Воробьев попросил пользоваться общественным транспортом лишь при крайней необходимости и напомнил, что нужно носить маску. Половина пациентов называют причиной заражения то, что появились без нее в общественном месте, отметил он

Главная задача в борьбе с COVID-19 — сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных, заявил в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в больницы попадает все больше заразившихся: вместо 6 тыс. вызовов скорая принимает в сутки уже 10 тыс. Чтобы избежать карантина и «сохранить работу и доход в семьях», нужна «ответственность каждого», отметил он.

«И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни», — сказал Воробьев.

Он попросил жителей Подмосковья отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости и напомнил, что нужно носить защитную маску. По его словам, при госпитализации половина пациентов причиной заражения называют то, что появились без нее в общественном месте, в частности в транспорте или торговом центре.

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Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья также попросил жителей не заниматься самолечением и при появлении симптомов коронавируса обращаться к врачу. «Раньше обратитесь — с большей вероятностью переболеете в легкой форме», — отметил он.

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По данным оперативного штаба, в Московской области выявили 75,7 тыс. заразившихся коронавирусом. По этому показателю в России регион занимает второе место после Москвы (314,7 тыс.). Жертвами COVID-19 в области стали 1384 человека, 16,7 тыс. продолжают лечиться.

С 23 сентября в Подмосковье ежедневно выявляют более 200 заразившихся. 7 октября число новых случаев выросло вдвое: за день в области зарегистрировали еще 395 заболевших COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Виктория Полякова
Андрей Воробьев Подмосковье коронавирус
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