Глава Подмосковья назвал главную задачу в борьбе с COVID

Воробьев попросил пользоваться общественным транспортом лишь при крайней необходимости и напомнил, что нужно носить маску. Половина пациентов называют причиной заражения то, что появились без нее в общественном месте, отметил он

Главная задача в борьбе с COVID-19 — сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных, заявил в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в больницы попадает все больше заразившихся: вместо 6 тыс. вызовов скорая принимает в сутки уже 10 тыс. Чтобы избежать карантина и «сохранить работу и доход в семьях», нужна «ответственность каждого», отметил он.

«И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни», — сказал Воробьев.

Он попросил жителей Подмосковья отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости и напомнил, что нужно носить защитную маску. По его словам, при госпитализации половина пациентов причиной заражения называют то, что появились без нее в общественном месте, в частности в транспорте или торговом центре.