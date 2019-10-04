Суд обязал «Говорит Москва» опровергнуть высказывания Доренко о Запашном

Арбитражный суд Москвы обязал учредителя радиостанции «Говорит Москва» (ООО «Ру ФМ») опровергнуть два фрагмента из передачи журналиста Сергея Доренко о жестоком обращении дрессировщика Эдгара Запашного с животными, сообщает «РИА Новости».

Радиостанцию также обязали удалить фрагменты из передачи Доренко с сайта «Говорит Москва», при этом суд отклонил требование о взыскании со СМИ 10 млн руб. в качестве компенсации.

«Речь идет о частичном удовлетворении иска. О форме, в которой оно будет произведено, я пока не готов говорить, нам всю эту ситуацию еще надо обсудить с юристами», — заявил РБК главный редактор радиостанции Роман Бабаян.

По словам гендиректора цирка на проспекте Вернадского Эдгара Запашного, поводом для иска стало выступление Доренко в эфире авторской программы «Подъем» 18 декабря. Журналист заявил, что Запашный накачивает животных медикаментами. Доренко также назвал его «звереубийцей», а цирк — «пыточной».