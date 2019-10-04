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Общество ,  
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Суд обязал «Говорит Москва» опровергнуть высказывания Доренко о Запашном

Арбитражный суд Москвы обязал учредителя радиостанции «Говорит Москва» (ООО «Ру ФМ») опровергнуть два фрагмента из передачи журналиста Сергея Доренко о жестоком обращении дрессировщика Эдгара Запашного с животными, сообщает «РИА Новости».

Радиостанцию также обязали удалить фрагменты из передачи Доренко с сайта «Говорит Москва», при этом суд отклонил требование о взыскании со СМИ 10 млн руб. в качестве компенсации.

«Речь идет о частичном удовлетворении иска. О форме, в которой оно будет произведено, я пока не готов говорить, нам всю эту ситуацию еще надо обсудить с юристами», — заявил РБК главный редактор радиостанции Роман Бабаян.

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По словам гендиректора цирка на проспекте Вернадского Эдгара Запашного, поводом для иска стало выступление Доренко в эфире авторской программы «Подъем» 18 декабря. Журналист заявил, что Запашный накачивает животных медикаментами. Доренко также назвал его «звереубийцей», а цирк — «пыточной».

После этого цирк на проспекте Вернадского, руководителями которого являются братья Запашные, потребовал от радиостанции возмещения убытков в размере 10 млн руб. Второй иск о публичной клевете журналиста был отозван дрессировщиками после смерти Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет 9 мая в центре Москвы. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты. После гибели Доренко главным редактором радиостанции стал журналист Роман Бабаян.

Теги: «Говорит Москва», Сергей Доренко, братья Запашные, новости РБК
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