Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества просит взыскать с Дома моды модельера более 58,4 млн руб. По данным источника ТАСС в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате

Вячеслав Зайцев (Фото: Николь Сергиенко / ТАСС)

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.

«Заявление зарегистрировано судом, оно поступило 4 октября. Ответчик — Дом моды Зайцева. Вопрос о принятии иска к производству разрешается судьей в пятидневный срок», — уточнили в пресс-службе суда в разговоре с РБК. Сам 81-летний модельер Вячеслав Зайцев заявил РБК, что не знает об иске столичных властей к его дому моды.

По данным источника ТАСС в городской мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате. РБК направил официальный запрос в департамент городского имущества Москвы.

В середине июля департамент имущества также подал иск к президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели на 55,1 млн руб. Заявление тогда передали судье, которая специализируется на рассмотрении споров, связанных с приватизацией и арендой. В 2018 году суд уже оштрафовал Церетели на 522 тыс. руб. за самовольные пристройки к мастерским на Брянской улице.