Суд в Москве взыскал с Церетели более 500 тыс. руб. за самострой

Замоскворецкий суд взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тыс. руб., которые префектура Западного административного округа потратила на снос самостроя. Об этом говорится в решении суда.
«Взыскать с Церетели в пользу префектуры Западного административного округа города Москвы убытки в размере 522 582 руб.», — указывается в документе.
Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на исковое заявление, за счет средств префектуры были снесены самовольные пристройки к мастерским Церетели на улице Брянская. В связи с этим власти обратились в суд с требованием взыскать со скульптора расходы.
В 2015 году Дорогомиловский суд Москвы обязал Церетели вернуть мастерским первоначальный вид. Согласно иску, город предоставил скульптору земельный участок на Брянской улице, где Церетели возвел пристройки для мастерских и торговые точки. При этом было проведено не временное, а капитальное строительство, на которое власти не давали разрешения.