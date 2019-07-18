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PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Иск пока не принят к производству, а основание судебных требований не указано. Рассматривать дело будет судья, которая входит в пятый судебный состав, специализирующийся на «рассмотрении споров, связанных: с приватизацией, правом собственности и арендой», говорится на сайте.

РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.

В ноябре 2018 года Замоскворецкий суд оштрафовал Церетели на 522 тыс. руб. Как уточняло агентство «Москва» со ссылкой на исковое заявление, за счет этих средств префектура снесла самовольные пристройки к мастерским Церетели на улице Брянская.

Церетели — автор более 5 тыс. работ из различных областей визуального искусства (живописи, графики, скульптуры и других видов). Он занимался отделкой и оформлением крупных госучреждений, таких как Новая сцена Большого театра в Москве, парк «Ривьера» в России, Дворец профсоюзов в Тбилиси и прочих.

Он также стал автором монументов «Дружба навеки» в столице, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке и других. В Москве крупнейшей его работой стал памятник Петру I. С 1997 года возглавляет Российскую академию художеств.

Теги: Зураб Церетели, Департамент имущества Москвы, Арбитражный суд Москвы ..., новости РБК
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