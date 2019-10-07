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В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в плане борьбы с преступностью и терактами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданный москвичкой Аленой Поповой иск в суд с просьбой запретить систему, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что у женщины есть ее гражданское право судиться, однако следует помнить, добавил Песков, что система широко применяется и хорошо себя зарекомендовала.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Общество
Власти Москвы внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

Юрист, представляющий интересы Поповой в суде, заявил, что это нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь — ст. 23 и 24 Конституции России. В иске Поповой сказано, что система массового распознавания лиц заработала в Москве осенью 2017 года — тогда к ней подключили более 3 тыс. видеокамер.

В апреле 2018 года женщина провела одиночный пикет около Госдумы. Пикет был посвящен сексуальным домогательствам в связи с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого. В результате Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. При этом суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых изображение увеличивалось в 32 раза с фиксацией на лице заявительницы.

В мае этого года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание системы распознавания лиц, объединяющей более 200 тыс. видеокамер.

В начале сентября стало известно, что московская мэрия решила использовать систему видеонаблюдения на всех массовых мероприятиях, проходящих в столице. Когда этот процесс станет постоянным, то в систему внедрят технологию распознавания лиц. На это власти потратят 260 млн руб.

Теги: Кремль, иск в суд, москвичка, лица, запрет
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