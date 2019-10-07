В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в плане борьбы с преступностью и терактами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданный москвичкой Аленой Поповой иск в суд с просьбой запретить систему, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что у женщины есть ее гражданское право судиться, однако следует помнить, добавил Песков, что система широко применяется и хорошо себя зарекомендовала.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Юрист, представляющий интересы Поповой в суде, заявил, что это нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь — ст. 23 и 24 Конституции России. В иске Поповой сказано, что система массового распознавания лиц заработала в Москве осенью 2017 года — тогда к ней подключили более 3 тыс. видеокамер.