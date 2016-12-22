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Микроавтобус в Москве наехал на парапет подземного перехода
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Микроавтобус в Москве наехал на парапет подземного перехода
Общество, 07 окт, 22:41
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Микроавтобус в Москве наехал на парапет подземного перехода
В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, рассказали в столичном управлении Госавтоинспекции. При этом источник «Интерфакса» сообщает о шести получивших ранения
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На юге Москвы микроавтобус Volkswagen Multivan наехал на парапет подземного перехода. Об этом РБК рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе, 87. «По предварительной информации, пострадал один взрослый и двое несовершеннолетних», — добавил представитель Госавтоинспекции, заметив, что все получившие при аварии травмы находились в салоне микроавтобуса, это был личный автомобиль.

При этом осведомленный источник агентства «Интерфакс» сообщает о шести получивших ранения. «Из них пять — дети и [еще одна] женщина», — говорит он. Источник в правоохранительных органах ТАСС знает о четырех пострадавших.

В ГИБДД эту информацию не подтвердили. Ранения пострадавших представитель ведомства в беседе с «РИА Новости» квалифицировал как нетяжелые. В микроавтобусе, как пояснили в Госавтоинспекции, находилась семья из семи человек. «Трое из них госпитализированы», — заявили в ГАИ.

Водитель, как уточнили в пресс-службе, был трезв. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка, выясняются остальные обстоятельства и причины аварии.​

Сотни бетонных блоков у подземных переходов в Москве появились в конце прошлого года. Это произошло после того, как в декабре 2017-го в течение недели случились две аварии с участием рейсовых автобусов. Сначала в переход у станции метро «Славянский бульвар» въехал рейсовый автобус «Мострансавто». В результате аварии тогда погибли четыре человека. Водитель объяснял, что автобус внезапно начал движение, и затормозить он не смог. Спустя четыре дня еще одни автобус в Москве въехал в остановку. При происшествии пострадали три человека.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина.
Теги: ДТП с микроавтобусом в Москве
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