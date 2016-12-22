СКР назвал причины аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар»

Следствие завершило подготовку обвинительного заключения против водителя автобуса, спровоцировавшего ДТП у метро «Славянский бульвар» 25 декабря 2017 года, жертвами которого стали четыре человека. Причиной произошедшего обвинение назвало «преступную небрежность» водителя Виктора Тихонова, сообщила РБК официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвинения Тихонову предъявлены по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

«Несмотря на занятую водителем позицию непризнания своей вины в произошедшем, следователи восстановили всю хронологию событий, опровергающую его доводы. В ходе расследования в числе прочего были проверены техническая документация в Одинцовском филиале ГУП МО «Мострансавто» и техническое состояние автобуса, организация работы водителей, а также сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах. Следователями с привлечением специалистов было установлено работоспособное техническое состояние автобуса», — рассказала Петренко.

Согласно выводам следователей, Тихонов проявил «преступную небрежность» и потерял контроль над дорожной обстановкой. Из-за этого он ошибочно надавил на педаль газа, разогнался до 23 км/ч и выехал на тротуар. При этом он не принял «своевременных и действенных» мер для остановки автобуса, в результате чего въехал в подземный переход.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР.

В результате аварии у метро «Славянский бульвар» четыре человека погибли, десять пострадали. Двое из пострадавших получили тяжелые травмы. После аварии власти Москвы установили у входов в подземные переходы и на станции метро более 800 бетонных блоков. Их решили оставить на улицах города для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.