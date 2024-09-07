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День выборов ,  
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На избирательных участках Санкт-Петербурга произошло массовое отравление

СК возбудил дело после отравлений на избирательных участках Санкт-Петербурга
Сюжет
Единый день голосования в России
Сюжет
Единый день голосования
СК завел дело о не отвечающих требованиям безопасности услугах после отравлений на избирательных участках в Петербурге. Как уточняла «Фонтанка», медпомощь потребовалась как минимум 10 членам УИКов, охранникам и полицейским

У нескольких жителей Санкт-Петербурга выявили признаки пищевого отравления после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

На избирательных участках Санкт-Петербурга произошло массовое отравление
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«В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства. Там не уточнили количество пострадавших.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), оно предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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Как писала «Фонтанка», как минимум 10 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двое находятся в Боткинской больнице. Речь идет о членах УИКов, охранниках и полицейских в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района. Позднее стало известно о плохом самочувствии членов избиркомов в муниципальном округе Княжево Кировского района. В петербургском избиркоме изданию сообщили, что им известно о случаях отравлений, но на выборы эта ситуация не повлияла.

В России 8 сентября был назначен единым днем голосования. В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания с 6 по 8 сентября.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург избирательные участки отравления Следственный комитет уголовное дело голосование
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