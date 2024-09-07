На избирательных участках Санкт-Петербурга произошло массовое отравление
У нескольких жителей Санкт-Петербурга выявили признаки пищевого отравления после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства. Там не уточнили количество пострадавших.
Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), оно предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Как писала «Фонтанка», как минимум 10 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, двое находятся в Боткинской больнице. Речь идет о членах УИКов, охранниках и полицейских в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района. Позднее стало известно о плохом самочувствии членов избиркомов в муниципальном округе Княжево Кировского района. В петербургском избиркоме изданию сообщили, что им известно о случаях отравлений, но на выборы эта ситуация не повлияла.
В России 8 сентября был назначен единым днем голосования. В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания с 6 по 8 сентября.
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