Utair опровергла сообщения о самолете, едва не севшем на строящуюся ВПП
Информация о том, что самолет авиакомпании Utair чуть не сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозный, является фейком, сообщает авиакомпания.
«Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья — Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг», — говорится в сообщении.
По данным авиакомпании, распространяемое в Сети видео, на котором самолет снижается над работающей строительной техникой, но, не достигнув земли, вновь набирает высоту, — это старая съемка от июня 2024 года. На кадрах экипаж выполнял уход на второй круг из-за «сдвига ветра». Тогда самолет также произвел посадку в штатном режиме.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росавиации, а также направил запрос в международный аэропорт Грозного.
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