Utair начала проверку из-за гибели кошки на рейсе в Анталью
Авиакомпания Utair проведет проверку после смерти кошки на борту самолета компании, который летел из Москвы в Анталью, сообщили в пресс-службе компании.
В Utair рассказали, что на борту рейса UT 783 была кошка, которая вылезла из переноски и бегала по салону. Несколько пассажиров с аллергией пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего сотрудники авиакомпании попросили хозяев посадить питомца в переноску.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что в целях безопасности питомцы на протяжении всего полета должны быть в переноске, которая должна находиться под впереди стоящим креслом и не блокировать проход.
Вечером 2 июня Сургутская транспортная прокуратура по факту гибели кошки организовала надзорные мероприятия. Днем того же дня телеграм-канал «Острожно, Москва» написал, что кошку по кличке Маруся на самолете перевозила московская семья с ребенком. По словам пассажиров, во время посадки в самолете было душно, переноску с питомцем поставили у прохода, но бортпроводник попросил убрать ее под сиденье.
«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима», — рассказала телеграм-каналу пассажирка.
В авиакомпании подчеркнули, что система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний. Так, в салоне поддерживалась комфортная температура 24 °C, а воздух в салоне самолета обновлялся каждые три–пять минут с помощью HEPA-фильтров (вид воздушных фильтров высокой эффективности).
По данным Utair, в 2023 году компания в салонах самолетов перевезла 15,7 тыс. животных, а в первом квартале 2024 года — 3 тыс. питомцев.
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