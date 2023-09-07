Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали по делу о взятке

Командующего 1-й армией ПВО и ПРО генерал-майора Константина Огиенко обвинили в махинациях с землями оборонного назначения в Подмосковье. Их якобы обещали выделить под застройку за взятку 30 млн руб. Он не признал вину

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московский гарнизонный военный суд отправил генерал-майора Константина Огиенко в СИЗО по обвинению во взяточничестве, сообщает «Коммерсантъ». Когда именно это произошло, не уточняется; как отмечает газета, недавно ему продлили арест до 27 ноября.

Огиенко, как сообщает издание, до недавнего времени командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Она выполняет задачи по защите Москвы от ударов самолетов, крылатых ракет, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника; на оснащении войск стоят две системы: С-50М ПВО Москвы (комплексы «Байкал-1», «Универсал-1», С-400, С-300ПМ2, «Панцирь-С») и А-135М стратегической ПРО Москвы.

По версии следствия, Огиенко получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации «Надежда». Как говорится в материалах, ее руководитель (имени женщины не приводится) собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав им земельные участки в ближнем Подмосковье. Затем она через посредника передала 500 тыс. руб. командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому, который действовал по поручению Огиенко. Издание отмечает, что эта сумма — часть из 30 млн руб., за которую военные пообещали выделить земли под застройку, в том числе в Долгопрудном и Лобне.

Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере и ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Расследование начало военное следственное управление СК по Москве, затем его передали в Главное военное следственное управление.

Беляцкий частично признал вину и попросил заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Он находится под домашним арестом, пишет газета. Огиенко свою причастность к делу отрицает.

По данным «Коммерсанта», сейчас следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель, закрепленных за 1-й армией ПВО. Они полагают, что часть этих земель могли продать под застройку.