Генерал ЮВО получил пять лет колонии за взятку от подчиненных в виде ремонта дома

Генерал-хозяйственник получил пять лет за взятку в виде ремонта дома

Осужденный поручил ремонт своего дома подведомственной Минобороны организации, что следствие сочло взяткой. Отставного военного осудили на пять лет и дали ему штраф 2,9 млн руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова за взятку, пишет «Коммерсантъ».

Его обвиняли не только во взяточничестве (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК), но также в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, (ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 159 УК). Помимо срока в колонии строгого режима Воронову назначен штраф в размере 2,9 млн руб., также ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет после отбытия заключения.

По версии следствия, в 2021 году генерал занялся ремонтом в своем ростовском доме и благоустройством прилегающего участка. Эти задачи он возложил на ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны по ЮВО. Начальник управления Игорь Тхоров организовал проведение работ в том числе с участием сотрудников подведомственной управлению организации. За услуги подрядчиков и стройматериалы Тхоров и его подчиненные заплатили больше 300 тыс. руб.

Также следователи установили, что филиал ЦЖКУ заключил два фиктивных контракта почти на 1 млн руб. с ООО «Батайская строительная компания» на поставку товаров, а продукция на 250 тыс. руб. была использована при ремонте дома Воронова. Туда были перевезена мебель из служебного кабинета генерала — кожаные диван-кровать и два кресла общей стоимостью свыше 270 тыс. руб.

Воронов в суде частично признал вину, однако заявил, что работы были проведены за его счет, а мебель из кабинета он перевез домой на время. Защита заявила, что собирается обжаловать приговор в части статьи о взятке, — СК квалифицировал как таковую выполнение работ, поскольку подчиненные делали это ради покровительства и попустительства на службе.

Генерала, служившего в армии более 40 лет и являющегося ветераном боевых действий, задержали в июле 2022 года. Его отправили под домашний арест, он был снят с должности и отправлен в запас. Следствие оценило ущерб от его действий в 1,2 млн руб.