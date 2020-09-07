ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, чья семья владеет группой «Абрау-Дюрсо», предупредил о возможном дефиците шампанского из-за сокращения урожая винограда в этом году на 25%

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России накануне Нового года не ожидается дефицита игристых вин. Об этом заявил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин в разговоре с «РИА Новости».

«По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно», — отметил он.

Мишеловин выразил надежду, что перед Новым годом в российских магазинах появятся игристые вина не только всех известных брендов, но и новых производителей.

Ранее «РИА Новости» передало, что на открытии третьего Столыпин-форума 3 сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о непростой ситуации для российского виноградарства в этом году. Помимо пандемии среди причин он назвал неудачную для этой культуры погоду, из-за которой урожай винограда сократился на 25%. «Значит, будет дефицит «выпивания», — заключил он.