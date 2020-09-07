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ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, чья семья владеет группой «Абрау-Дюрсо», предупредил о возможном дефиците шампанского из-за сокращения урожая винограда в этом году на 25%
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России накануне Нового года не ожидается дефицита игристых вин. Об этом заявил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин в разговоре с «РИА Новости».

«По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно», — отметил он.

Мишеловин выразил надежду, что перед Новым годом в российских магазинах появятся игристые вина не только всех известных брендов, но и новых производителей.

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство
Бизнес
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее «РИА Новости» передало, что на открытии третьего Столыпин-форума 3 сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о непростой ситуации для российского виноградарства в этом году. Помимо пандемии среди причин он назвал неудачную для этой культуры погоду, из-за которой урожай винограда сократился на 25%. «Значит, будет дефицит «выпивания», — заключил он.

Также в конце августа один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, петербургская группа «Игристые вина» (бренды «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и др.), объявил, что с 26 июня прекратил выпуск этой продукции.

«Абрау-Дюрсо» стал совладельцем одного из крупнейших виноградников Кубани
Бизнес
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

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В компании уточнили, что законсервировано производство игристых вин, а выпуск другой продукции продолжается. Причиной такого решения там назвали закон «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу 26 июня и регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Согласно закону, называть вино российским можно только при условии, что оно произведено из выращенного на территории страны винограда.

Гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко заявил, что у предприятия были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина ее производства не будет.

Теги: ФАС, Россия, Новый год, дефицит, шампанское
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