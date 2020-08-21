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СМИ узнали о планах Минкомсвязи создать систему учета мигрантов

В рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом. Эксперты считают, что это позволит следить за их перемещением по России
Многофункциональный миграционный центр в Москве
Многофункциональный миграционный центр в Москве (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минкомсвязь разработает платформу учета и оповещения мигрантов, в рамках которой будет создана единая база данных иностранных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа министерства.

Предполагается, что ведомства смогут обмениваться информацией для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, а доступ к нему будет открыт даже из-за границы, пишет газета.

В документе отмечается, что для запуска системы будет организована межведомственная рабочая группа, соответствующее поручение в конце июля дал вице-премьер Алексей Оверчук.

МВД занялось разработкой нового правового режима для мигрантов
Общество
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Ранее разработкой платформы занималось МВД, но теперь это перепоручили Минкомсвязи. Как заявил изданию профильный федеральный чиновник, решение связано с тем, что система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком». Собеседник издания пояснил, что МВД войдет в рабочую группу вместе с МИДом и Минтрудом.

В этих трех ведомствах на запрос «Коммерсанта» не ответили, в Минкомсвязи не стали комментировать ситуацию.

По словам заместителя гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрея Шолохова, приложение также позволит следить за перемещением мигрантов по стране, что может быть незаконно с точки зрения международного законодательства, например, европейского регламента защиты персональных данных (GDPR).

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МВД объявило о создании единой информационной платформы для мигрантов в России в начале июня. Ведомство сообщило, что собирается внедрить новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранцев на территории страны. Эта работа должна была проводиться в рамках Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Президент Владимир Путин еще в марте дал поручение ее скорректировать.

В числе одобренных президентом предложений было установление единого миграционного режима долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) для иностранных граждан, которым не требуется виза, а также разработка положений, которые позволят без привлечения к ответственности оформить легальный статус гражданам, которые нарушили миграционное законодательство, но не представляют серьезной опасности для России.

В начале января МВД оценивало ежегодный приток мигрантов в Россию в 16,5 — 17 млн человек. По данным ведомства за 17 августа, с января по июль текущего года на миграционный учет было поставлено более 6 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (за тот же период 2019-го — 10,6 млн).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: мигранты, Минкомсвязь
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