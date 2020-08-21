СМИ узнали о планах Минкомсвязи создать систему учета мигрантов

В рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом. Эксперты считают, что это позволит следить за их перемещением по России

Многофункциональный миграционный центр в Москве (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минкомсвязь разработает платформу учета и оповещения мигрантов, в рамках которой будет создана единая база данных иностранных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа министерства.

Предполагается, что ведомства смогут обмениваться информацией для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, а доступ к нему будет открыт даже из-за границы, пишет газета.

В документе отмечается, что для запуска системы будет организована межведомственная рабочая группа, соответствующее поручение в конце июля дал вице-премьер Алексей Оверчук.

Ранее разработкой платформы занималось МВД, но теперь это перепоручили Минкомсвязи. Как заявил изданию профильный федеральный чиновник, решение связано с тем, что система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком». Собеседник издания пояснил, что МВД войдет в рабочую группу вместе с МИДом и Минтрудом.