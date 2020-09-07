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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 сентября

Росстат представил данные о количестве умерших от коронавируса россиян, Индия вышла на второе место по числу заболевших — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 030 690 человек (плюс 5 185 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 871 человек (плюс 51 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число зарегистрированных за сутки смертей 7 сентября оказалось минимальным за четыре месяца.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В конце недели данные по смертности от коронавируса в стране представил Росстат. Из них следует, что за апрель—июль от COVID-19 умерли 37 908 россиян. Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.
  • В Министерстве просвещения России не будут требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса, рассказал первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Также чиновник сообщил, что тестировать всех без исключения детей также не будут.
  • Несколько российских школ из-за вспышек коронавируса были вынуждены сразу после начала учебного года перейти на дистанционное обучение. В частности, такой случай был зафиксирован в Забайкалье. Случаи заболевания среди учеников отметили в Башкирии

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, введенных из-за вызванного коронавирусом кризиса, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней. Всего к 26 августа в банки поступило более 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 26,76 млн, из них более 865 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились почти 27,11 млн человек, из них более 883,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,27 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,2 млн), на третьем — Бразилия (более 4,13 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 689 тыс.).
  • Индия 7 сентября вышла на второе место по количеству зараженных в мире. В стране ежесуточно заражаются уже более 90 тыс. человек. Несмотря на это, власти страны постепенно смягчают ограничения. 

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Брюсселе полиция разогнала акцию против действий властей в борьбе с коронавирусом. На акции собралось 400 человек. «Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования», — сообщил официальный представитель полиции Оливье Слосс.
  • Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами. Власти должны активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие уже готовы приостановить меры поддержки, введенные в связи с пандемией.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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