Пандемия коронавируса , 07 сен, 12:11
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 сентября
Росстат представил данные о количестве умерших от коронавируса россиян, Индия вышла на второе место по числу заболевших — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 030 690 человек (плюс 5 185 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 871 человек (плюс 51 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.